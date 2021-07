Excompañeras revelan en TikTok sus convivencias con "La Mataviejitas".

Mujeres que fueron privadas de su libertad y ahora hacen públicas sus experiencias a través de videos de TikTok, han detallado su convivencia con Juana Dayanara Barraza Samperio, mejor conocida como “La Mataviejitas”, quien se encuentra cumpliendo su condena en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Fue Citlalli Fernández quien compartiera a sus seguidores que Juana Barraza mantiene un trato cordial con las reclusas, y que también se dedica a la venta de comida al interior de las inmediaciones del penal.

“Juanita Barraza, pues sí ya tiene ahí sus años, ¿verdad? Ya saben todos y pues está en el edificio de población G-H ya de azul, cumpliendo una sentencia que ya todos conocen. Los sábados, lunes y martes vende tacos de guisado en el edificio G porque en la parte de abajo venden comida muy buena, entonces ella vende sus tacos”, declaró la joven en TikTok.

"La Mataviejitas" es una persona bastante seria

La Verdad Noticias informa que, Citlalli Fernández también aseguró “La Mataviejitas” es una persona bastante seria; no obstante, siempre se muestra amigable y gentil con su clientela dentro del penal de Santa Martha Acatitla.

“Y no, no es muy amigable, un día me tocó estar con ella porque nos iban a certificar a las dos. A ella porque se iba a pelear con una señora y yo porque tuve un problema con unas compañeras de la estancia y en lo que estábamos esperando el veredicto y pasar, ahí estuve platicando con ella”, añadió.

Por otra parte, la usuaria Angélica López compartió que, durante su estancia en el Centro Femenil de Reinserción Social, en algún momento “La Mataviejitas” se acercó a ella.

“Juana Barraza vendía tacos de guisado, sopes, quesadillas, muy ricos por cierto, en otro dormitorio diferente al mío, la verdad es que imponía muchísimo. Está súper altísima y robusta, pero a mí al menos nunca me trató mal”, señaló Angélica López.

