Ex socio de El Chapo, ofreció dinero para matar a 'El Mini Lic' y evitar que testificara

Con tal que Dámaso López Serrano, mejor conocido como ‘El Mini Lic’ no testificara en contra de Jesús Raúl Beltrán León, un ex socio y amigo cercano al Chapo, ofreció 25 mil dólares a integrantes de la pandilla Four Corner Hustlers de Chicago para “partirle” la cabeza a ‘El Mini Lic’, esto según indicaron los fiscales federales, el pasado lunes.

A pesar del dinero ofrecido por “la cabeza” de ‘El Mini Lic’ este logró testificar

Al parecer la intención era que la pandilla asesinara a Dámaso López Serrano, para evitar que este testificará en la corta, sin embargo, pese al dinero ofrecido, los planes no salieron como se planearon, pues El Mini Lic, logró testificar en contra de Beltrán.

Con tal de demostrar las acusaciones de narcotráfico que existen en contra de Beltrán León, un ex escolta de uno de los hijos de El Chapo, los los fiscales de Chicago comenzaron a llamar a varios testigos a la audiencia para que declararán, entre ellos se encontraba Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’.

Jesús Raúl Beltrán León, es socio de El Chapo, fue declarado culpable

Finalmente, Beltrán León, de 35 años de edad, se declaró culpable este año por el tráfico de drogas para El Chapo Guzmán, es líder del Cártel de Sinaloa.

Pese a los intentos de privar de la vida a Dámaso López, El Mini Lic, ahijado y supuesto ex lugarteniente de El Chapo, este testificó el pasado lúnes.

El Mini Lic y Beltrán León se conocieron en México

El Mini Lic, indicó que conoció a Beltrán León en territorio mexicano, que suele ser una persona violenta y además que en una ocasión en una fiesta navideña, lo vio usando un fusil AK-47, la cual tenía baño de oro.

Tras la audiencia realizada, los fiscales solicitaron una sentencia de al menos 25 años de prisión para Beltrán León.

