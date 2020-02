Ex alcalde de Oaxaca es asesinado a balazos en plena calle.

Quien fuera diputado local del Distrito de Acatlán y ex alcalde de San Miguel Soyaltepec, en Oaxaca, Heriberto Ramírez Martínez, fue asesinado por un grupo armado, de quien recibió al menos, 15 balazos en el cuerpo.

Acorde a primeros informes de medios locales, el ex funcionario Ramírez Martínez iba junto con su chofer a bordo de una camioneta blanca, cuando un comando armado los alcanzó y abrieron fuego contra el vehículo donde viajaban.

Más de 15 impactos fueron los que recibió la camioneta, de acuerdo con diversas versiones, el chofer perdió la vida en el lugar del ataque, mientras que el ex alcalde Ramírez Martínez falleció cuando era trasladado al hospital, no obstante, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado nada respecto a los hechos ocurridos en Oaxaca.

Trasciende señalar que Heriberto Ramírez pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. Ahí fue donde ejerció toda su carrera política. De igual manera, “Beto” como era llamado por familiares y amigos, fue reconocido por haber sido presidente municipal en tres ocasiones en un municipio donde el partido había mantenido su hegemonía sin perder una sola elección.

También, Beto Ramírez Martínez era reconocido en la cúpula del partido antes mencionado, por ser el municipio que dio los últimos triunfos al Partido Revolucionario Institucional, a pesar de las derrotas en el resto de los municipios ubicados en la Cuenca.

Una vez más la Cuenca del Papaloapan #Oaxaca se tiñe de rojo. Asesinan a ex edil de Soyaltepec, Beto Ramírez, cuando viajaba a bordo de su camioneta. pic.twitter.com/sw1BgH33km — Juan Carlos Medrano (@JCarlosMedranoM) February 27, 2020

A raíz del crimen cometido contra el ex alcalde, el PRI Nacional se pronunció al conocerse su asesinato. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Beto Ramírez, quien perdiera la vida junto a uno de sus acompañantes en un atentado”, asimismo, el partido exigió a las autoridades dar con los responsables y que se haga justicia para su compañero.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Beto Ramírez, quien perdiera la vida junto a uno de sus acompañantes en un atentado.

Exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva, a fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

DEP. — PRI (@PRI_Nacional) February 27, 2020

Cabe mencionar que aunque Oaxaca se encuentra en el sitio número 10 de muertes violentas del país, se destaca por sus primeros lugares en algunos de los crímenes más violentos. Por ejemplo, ocupa el primer lugar en todo el país por el asesinato de políticos.

