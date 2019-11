Estudiantes del Tec de Monterrey fueron estrangulados y enterrados: Fiscalía

Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche, de 23 años, y Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22 años, estudiantes del Tec de Monterrey y Tec Milenio, respectivamente, fueron estrangulados y enterrados “en momentos inmediatos posteriores a su fallecimiento”, informó la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

Ayer domingo, la Fiscalía emitió un comunicado donde informaba que los cuerpos de los jóvenes estudiantes fueron localizados la tarde del sábado en las inmediaciones del ejido conocido como La Copina, perteneciente al municipio de Salinas Victoria, pero omitieron varios detalles.

“Después de los dictámenes forenses y periciales en genética, se ha comprobado la identidad de Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche y Saúl Alejandro Sandoval Trejo, por quienes fue emitida la solicitud de búsqueda el pasado mes de octubre del presente año”, se lee en el comunicado sin dar más detalles.

Fueron estrangulados

Hoy, el Vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, reveló los resultados de la necropsia que se les practicó a las víctimas con los que se conoció que ambos fueron perdieron la vida al ser asfixiados por estrangulamiento y que habrían sido privados de su vida a unos días de reportarse su desaparición.

“De acuerdo al dictamen de autopsia, fue asfixia por estrangulamiento (…) Fueron privados de la vida y enterrados en momentos inmediatos posteriores a su fallecimiento. El dictamen médico de autopsia determina que los cuerpos tenían alrededor de 20 días”, indicó Orozco.

Asimismo sostuvo que la desaparición de los jóvenes no fue un secuestro, pues los familiares no recibieron ninguna llamada para pedir rescate, e indicó que la principal línea de investigación en este caso está relacionada con el consumo y trasiego de drogas, sin embargo, se negó a dar más detalles para no afectar los derechos de las víctimas y sus familias.

“Pensamos que uno de los jóvenes estaba relacionado probablemente con el consumo, y probablemente también con el trasiego de drogas, es algo que estamos tratando de documentar y comprobar fehacientemente en la carpeta de investigación, pero esa es la principal línea de investigación”, recalcó.

