Estos son los lujos más extravagantes de los narcotraficantes de México

Los narcotraficantes mexicanos han dejado en claro que son grandes amantes de los lujos extravagantes y artículos de gran valor, en muchas de las operaciones policiales realizadas en las mansiones y casas de grandes capos, se han encontrado vehículos de alta gama, joyas y hasta animales exóticos.

En ese sentido, a Juan Carlos Muñoz Vargas, alias ‘El Pariente’, quien es identificado como líder de la Familia Michoacana, fue detenido con una particular pertenencia, se trata de un celular bañado en oro, con valor de 1.300 dólares, fabricado por la marca suiza de relojes ‘TAG Heuer’, en oro rosa de titanio, acero y piel de cocodrilo.

La fortuna del Chapo Guzmá, es una de las más grandes derivadas del narcotráfico, pues además de poseer un sin número de inmuebles, vehículos, aviones y hasta un zoológico, se dice que uno de los lujos más extravagantes es la tumba de su hijo, quien falleció en 2008 y quien descansa en un edificio enorme, rodeado de seguridad las 24 horas, el cuál cuenta con baños y habitaciones de lujo, además de que su fortuna está valorada en 11.000 millones.

Más lujos con dinero mal habido

La #FGR a través de la #FEMDO, ejecutó diligencias de cateo en el estado de #Jalisco, logrando el aseguramiento de metanfetamina, armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, vehículos de lujo, entre otros objetos.



Más información ➡️ https://t.co/qyAl4ALj6p pic.twitter.com/SoET2GZul5 — FGR México (@FGRMexico) November 22, 2021

El hijo del Mayo Zambada, a quien se le identificaba como “El chino Ántrax”, poseía una casa con valor de 51 millones de pesos, que estaba equipada con, sala de cine, piscina, zona del ocio, capilla, entre otros espacios lujosos, de acuerdo a la fuente consultada por La Verdad Noticias.

Autos de alta gama como el Lamborghini Aventador color amarillo, perteneciente al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con un valor de 517.770 dólares (cerca de dos mil millones de pesos), Jaguar F- Type que tendría un valor cercano a los 250.000 dólares y una moticleta valuada en 350 millones de pesos, fueron incautados por las autoridades.

Narcozoologicos del Chapo y el CJNG

El Chapo Guzmán sostenía un zoológico en uno de sus ranchos en Guadalajara de casi 3.000 hectáreas, en donde habitaba una gran variedad de animales exóticos de todo el mundo, en el que disfrutaba de paseos en un carro especial.

En 2020 se descubrió un recinto presuntamente perteneciente al CJNG, en donde se encontraban feroces especies como leones, chitas, panteras y cocodrilos, quienes acababan con las víctimas del cártel, ya que se dice que estos eran alimentados con humanos.

