Estocolmo: Víctima se enamora de su secuestrador; revelan cartas

Una mujer que fue secuestrada el pasado 28 de mayo en el municipio de Sabana de torres, Santander fue rescatada por agentes de seguridad de la Policía Nacional de Colombia, el domingo 14 de julio.

La mujer tenía buena salud al momento de ser liberada, y días después de su rescate las autoridades revelron algunas de las cartas escritas por la víctima dirigidas a su captor, donde le confiesa su amor.

Estocolmo: Víctima se enamora de su secuestrador; revelan cartas

Revelan las cartas

“Amor, nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como éste. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto… Cada día te amo más.”

La víctima fue identificada como Mayerli Santos Calderón, una mujer casada con un palmicultor. Su captor por otra parte fue identificado como Ricardo Tarazona Martínez, quien ya presentaba antecedentes penales antes de llevar a cabo el secuestro.

Estocolmo: Víctima se enamora de su secuestrador; revelan cartas

De acuerdo con la fiscalía las cartas fueron encontradas en el lugar donde la mujer se encontraba privada de su libertad; en las cartas difundidas por la corporación la víctima expresa sus sentimientos y amor al delincuente.

Capaz de perdonarlo

“Soy capaz de perdonar el hecho que me hayas raptado, a pesar de saber que estoy aquí en esta selva en contra de mi voluntad. Jamás te guardaría rencor y no sería capaz de hacerte daño, pese al daño que me has hecho a mí y a mis seres queridos. Solo te pido sinceridad.”

Si bien la mujer mediante las cartas expresó un gran amor, lo cierto es que los psicólogos indican que es un caso de Estocolmo, un trastorno temporal, que se puede desarrollar en una persona privada de la libertad, la cual se enamora de quien la tenga retenida en contra de su voluntad.

Estocolmo: Víctima se enamora de su secuestrador; revelan cartas

Aunque en un principio incluso se pensó que las cartas no eran reales y fueron dejadas ahí a propósito, fue la víctima quien al momento de ser liberada confirmó la autenticidad de las cartas pues indicó:

“Doy gracias a esa persona que me cuidó que era quien me tenía en cautiverio, no puedo decir nunca que me maltrataron ni que fueron violentos, al contrario, dentro de lo que se puede vivir en un cautiverio fueron bien, fueron amables conmigo.”

Te puede interesar: VIDEO: Cuando el CJNG secuestró a los hijos del Chapo Guzmán, así fue su reacción...

Cabe indicar que si bien muchas personas pueden mal interpretar e incluso jugar a la mujer, el síndrome de Estocolmo puede ser interpretado como un mecanismo involuntario de defensa, pues al forma una relación o vínculo con el secuestrador es menos probable que agreda a la víctima mientras la mantiene secuestrada.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos