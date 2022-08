Estéfano es secuestrado por su padre, todo porque quería trabajar y no estudiar

Ser privado de la libertad es una de las experiencias más traumáticas que se puedan dar, pero qué pasa cuando es tu propio progenitor el que planea todo. La Verdad Noticias te presenta el caso donde Estéfano es secuestrado por su padre.

Sí, Estéfano es secuestrado por su padre, pero su historia salió a la luz, en un principio como una desaparición forzada, ya que 6 de julio de 2022 fue reportada la desaparición de Estéfano Guagnelli Montes, un joven poblano de 21 años.

Lo que las personas no sabían era que había sido su padre Mario Alberto Guagnelli León quien lo mantuvo secuestrado por cuatro días en el Anexo de Alcohólicos Anónimos Alpha y Omega de San Pedro Cholula.

La historia de Estéfano

Aquí la historia donde Estéfano es secuestrado por su padre.

Estéfano Guagnelli Montes contó que cuando su padre lo secuestró “intentaba darle una lección” porque había decidido no continuar con sus estudios porque prefería trabajar, volverse independiente y dejar su casa. Fue así que el señor, Mario Alberto, lo llevó con engaños al anexo San Cosme Texintla y lo entregó al padrino del lugar.

En el lugar “el padrino” y otros hombres lo golpearon, humillaron y desnudaron para después retenerlo hacinado con otros 20 hombres, nunca le devolvieron la ropa, pero le dieron una pijama sucia y unas sandalias.

En los días que Estéfano es secuestrado por su padre, recibió como desayuno arroz y agua de la llave; para la comida, sopa de pluma en caldo de pollo y nunca tuvo cena. Todo esto entre los días 6 al 9 de julio.

Durante todo este tiempo, su familia, menos el padre, estaba desesperada por lo que denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado en el área especializada e iniciaron la carpeta de investigación 764/2022. Pero como su padre conocía dónde estaba secuestrado, por lo que incurrió en declaraciones falsas ante la autoridad judicial.

Estéfano vivió violencia en casa

Estéfano es secuestrado por su padre, un hombre violento, que el joven describió como machista, misógino y mujeriego.

Estéfano Guagnelli relató que su padre siempre fue violento físicamente como económica, por lo que su madre y sus otros hermanos vivieron la misma violencia en casa.

“Mi papá es machista, misógino, mujeriego. Cuando tenía 19 años decidí dejar una chica porque ya tenía novio y mi papá me dio un sermón y me dijo que no era digno de ser su hijo. Que no era el hombre que debería ser, que debí haberle bajado a la novia”, contó Estéfano.

En 2020 cuando aún vivía en casa de su padre y, antes de comenzar la tortura donde Estefano es secuestrado por su padre, tras el sermón machista porque no tenía novia le quitó el celular y después le apuntó con una escopeta en su casa. Este fue el motivo por el cual comenzó a vivir solo y a trabajar para vivir por su propia cuenta.

Un año después volvió para visitar a su madre en la casa de su familia en Lomas del Mármol. Aquel día su padre le aseguró que “compraría un equipo de fútbol” para que él pudiera ser parte de los jugadores y el entrenador lo apoyaría para buscar un lugar en un equipo de Primera División.

La historia donde Estéfano es secuestrado por su padre comienza. El joven sabía que no era cierto lo del equipo, pero su padre le dijo que le conseguiría un trabajo con un amigo suyo, que es propietario de una empresa Mecatrónica, pero que estaría un año trabajando ahí después de que tuviera un título universitario.

Estéfano dijo que sabía que esas promesas estaban lejos de cumplirse pero quería mejorar la relación, por lo que comenzó a jugar futbol pero como se interponía con su trabajo faltó en algunos entrenamientos, situación que molestó a su padre.

Estéfano es secuestrado por su padre

Cuando Estéfano es secuestrado por su padre lo lleva para que varios hombres lo golpeen.

Todo el plan inició y Estéfano es secuestrado por su padre. El martes 5 de julio su papá lo citó para hablar pero volvieron a discutir. Un día después, el 6 de julio lo volvió a citar pero en la zona de Plaza Dorada y tomaron rumbo hacia Periférico, Estéfano dijo que pensó que iban hacia la empresa del amigo de su papá.

“Él comenzó con todos los reclamos de siempre. Que me juntaba con homosexuales, que mis amigos eran de lo peor. Que me lavaron el cerebro y que mi mamá tuvo la culpa. Lo que más me sorprendió fue cuando dijo: ‘Es que yo soy tu dueño y no voy a dejar que desperdicies mi vida’. Y siguió manejando hasta Cholula”, relató Estéfano

Cuando llegaron a la altura de San Cosme Texintla, en San Pedro Cholula, una zona donde se veían casas de obra negra se estacionó frente a una estética y su padre se bajo, luego dos hombres bajaron a jalones a Estéfano y aunque pidió ayuda nadie lo escuchó.

“Me lograron sacar del auto por el lado del piloto. Entre seis sujetos me empezaron a golpear y me metieron a la parte de atrás de la estética. Era un anexo. Todavía escuché que les dijo que me dieran mi calentadita”.

Estéfano es secuestrado por su padre y violentado por otros hombres quienes le quitaron la ropa. Lo golpearon y desnudo lo sentaron en una silla donde le dieron unas sandalias, pijama, una camisa. Estéfano cuenta que todo era usado y olía mal. De pronto le ordenaron que se levantara y el padrino del anexo le indicó que iba a estar ahí unos días.

Al sacarlo del cuarto lo obligaron a permanecer con los demás anexados, que eran unos 20, igual hacinados en un cuarto que parecía una prisión.

Obligado a someterse a un padre violento

Estéfano es secuestrado por su padre, todo porque quería trabajar y no estudiar

Estéfano es secuestrado por su padre y obligado a someterse a él.

Luego de pasar los días 6, 7 y 8 de julio hasta que el día sábado 9 el padrino del anexo lo llamó. “Tu papá y tu hermano vinieron a verte, quieren saber si estás bien y si has reflexionado”, le dijeron.

En ese momento su padre le preguntó si quería continuar así un mes, era evidente que no, por lo que Estéfano aceptó escribir dos cartas en las que admitía que dejaría el grupo de Boy Scouts que tanto le molestaba a su papá y también que regresaría a su casa bajo su techo y sus reglas.

Luego de grabar un video donde Estéfano dijo que estaba bien sacó mil 500 pesos y le pagó al padrino y dijo que estaba listo para irse.

Como Estefano es secuestrado por su padre, este dijo que escaparía a Veracruz porque temía que la Fiscalía siguiera investigando sobre la desaparición de Estéfano.

Pero una vez que vio a su mamá y supo que estaba bien, Estéfano regresó a vivir con sus amigos y el siguiente lunes acudió a la Fiscalía General de Justicia (FGE), lo peor fue que en la Fiscalía no le dejaron denunciarlo por privación ilegal de la libertad porque era mi papá.

“Levante de todos modos una constancia de hechos en su contra. Después me enteré que él y mi hermano habían golpeado a mi mamá. Ella también ya los denunció y huyó de casa”.

Estefano es secuestrado por su padre y que tanto su progenitor como su hermano golpearon a su madre, Estéfano inició la solicitud formal ante autoridades para conseguir una orden de restricción en contra de su padre y no pueda acercarse a él porque teme por su vida.

