Estas son las reglas de ‘El Mencho’ para formar parte del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha fijado una serie de reglas que deben cumplir al pie de la letra todas aquellas personas que están interesadas en formar parte de este grupo criminal.

De acuerdo con la declaración de un exsicario del CJNG que hizo a Telemundo bajo el nombre de Francisco, los interesados son sometidos a entrenamientos físicos en un campamento ubicado en Talpa de Allende, Jalisco.

“Conforme va pasando el tiempo, las pruebas se van volviendo intolerables”, refirió.

Los adiestradores son exoficiales que permanecieron en las fuerzas de seguridad, y que en algunas ocasiones, siguen activos.

Cuando el entrenamiento finaliza, hacen una ‘graduación’ en donde les regresan sus teléfonos celulares y les piden que ‘no cometan pendejadas’.

Francisco cuenta que en su graduación llegaron a un espacio en Talpa donde había meseros, grupos norteños, whisky etiqueta azul, camarones, carne, quesadillas y 20 prostitutas ya pagadas, “todo para festejar”.

Estas son las reglas de ‘El Mencho’ para formar parte del CJNG

Te puede interesar: Descubren canibalismo en el CJNG; forma parte de la iniciación

Las reglas de oro

Entre las reglas que impuso El Mencho, dijo, está: No beber alcohol ni consumir drogas, decir siempre la verdad, no mostrar sus armas en público, no matar sin orden del jefe y no reclutar mujeres y niños menores de 12 años.

Pero quizá, unas de las más importantes son: Matar a los chismosos y no encariñarse con los compañeros.

Quienes se encargan de que estas ‘reglas de oro’ sean cumplidas son exmilitares que han declinado en su labor. “No solo de México, sino también extranjeros, pues el Departamento de Defensa no da seguimiento a las actividades de los exelementos”, recalcó.

Estas son las reglas de ‘El Mencho’ para formar parte del CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en al menos 22 estados del país, según cifras de la DEA, Policía Federal y de la Procuraduría General de la República.

Te recomendamos: Nota Roja