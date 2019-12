Estados Unidos pide a empleados públicos no viajar a estos cinco estados

El Departamento de Estado de Estados Unidos además de los cinco estados mencionados, sugirió reconsiderar los viajes a otras 11 entidades dentro del territorio nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su alerta de viaje sobre México en la que recomendó no viajar a los siguientes cinco estados: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. La razón principal para no viajar a dichos estados es el crimen en general, a excepción de Tamaulipas, donde el gobierno de Estados Unidos añadió el secuestro como otro motivo para no visitar esa entidad.

Advirtieron que los empleados públicos estadounidenses deben evitar viajar entre ciudades luego de ponerse el sol, tampoco abordar taxis en la calle y solo confiar en vehículos como Uber o taxis de sitio. Tampoco deben manejar desde la frontera norte hacia el interior del país, con excepción de los viajes que se hagan de día dentro de Baja California, entre Nogales y Hermosillo en la carretera federal 15D y entre Nuevo Laredo y Monterrey por la carretera 85D.

Además, el Departamento de Estado sugirió reconsiderar los viajes a los estados de Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, Morelos, Estado de México, Jalisco, Durango, Chihuahua, Coahuila y Durango.

El gobierno norteamericano hizo recomendaciones generales a todos los ciudadanos que pese a las advertencias decidan viajar a México, tal como informar a sus familiares a detalle todos sus planes, usar vías de cuota, no portar objetos valiosos como relojes o joyería ostentosa, y evitar a toda costa bares y casinos.

El Departamento de Estado recomendó acciones específicas de acuerdo con la situación de cada estado. Por ejemplo, para viajar a Baja California sugirió usar la carretera 2D, entre Mexicali y Tijuana, por ser la más segura a diferencia de las vías alternas.

Advirtió que en el caso de Campeche la presencia policial es muy limitada fuera de la capital y sobre Chihuahua dijo que la violencia criminal es bastante común y testigos han sido heridos o asesinados durante balaceras, por lo que los empleados del gobierno de Estados Unidos solo tienen permitido viajar a Ciudad Juárez y a la capital, por ciertas vías.

“Crímenes violentos como homicidio, secuestro, robo de auto y robo están extendidos. El gobierno de Estados Unidos tiene capacidades limitadas para proveer servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México y viajar a ciertas áreas está prohibido o significativamente restringido para empleados gubernamentales”, añadió el Departamento de Estado.

