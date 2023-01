Esposa de Ken Omar se disculpa por él "cometió el peor error de su vida"

La esposa de Ken Omar se disculpa con la familia del Claudio Mendoza, el hombre que murió luego que su esposo lo atropellara por conducir a exceso de velocidad.

Por medio de un video en redes sociales, Valeria Ávila, la presunta esposa de Ken Omar, aseguró que su esposo es una buena persona.

En los 12 minutos de grabación, que menciona La Verdad Noticias, se encargó de desmentir dichos que circulan en redes sobre su esposo y aclaró que no busca fomentar el odio, además de señalar que no son ricos y que no sobornaron a nadie ni se han burlado de la víctima.

“Mi nombre es Valeria Ávila soy la esposa de Ken Omar, mi esposo es el hombre que atropelló al señor Claudio Mendoza. Somos una familia que se despierta temprano todos los días para trabajar, nosotros también somos comerciantes, sabemos lo que es trabajar día a día”, inició señalando la esposa de Ken Omar.

Durante la grabación dijo que lo que ocurrió es "El peor error de su vida" y explicó que ha recibido amenazas. Agregó: “Lo bueno o mucho que hemos logrado ha sido con base en esfuerzo y trabajo. Tratamos de darle el mejor ejemplo a nuestra hija, Si en mis manos estuviera regresaría el tiempo”.

También dijo que Ken Omar “es una buena persona, que sé que muchos de ustedes no lo creen y se cumple la regla, no importa si haces 9 cosas buenas, la gente siempre te va a juzgar por la única cosa mala que hayas hecho”.

Para Ávila su esposo no es un asesino “él no sale todos los días con la mentalidad de atropellar a una persona, mi esposo perdió el control del vehículo y si cometió el peor error de su vida, y de nuestra vida, así como de la vida del señor”, así mismo añadió que su esposo nunca quiso escapar y también está muy triste por la situación.

¿Familia de Ken Omar se burló del hombre fallecido?

Cuando la esposa de Ken Omar se disculpa aseguró que nunca se habían burlado de la familia de Claudio.

En la transmisión donde la esposa de Ken Omar se disculpa, dijo que jamás se burlaron de la familia de don Claudio, esto luego que Raziel, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, e hijo de Claudio, dijo que ni el conductor ni su familia se acercaron a nosotros a pedir disculpas o para pagar el daño, “al contrario, se burlaron de nosotros por ser tamalero”.

Valeria Ávila dijo que en ningún momento su suegra, quien aparentemente fue la que se burló de ellos, estuvo en el Ministerio Público.

Así mismo, aclararon que aún continúan pagando la casa y el auto involucrado en el siniestro, por lo que no tiene los recursos para pagar sobornos o haberle ofrecido 200 mil pesos por la vida del señor Claudio.

“Estamos muy tristes, estoy para apoyar a mi esposo, porque lo amo, y lo conozco perfectamente que está triste. Queremos extender una disculpa enorme a la familia del señor Claudio Mendoza, es un tema que consume, que se ha salido de nuestras manos, lo sentimos mucho y a nombre de mi familia”, suplicó.

Durante el momento en que la esposa de Ken Omar se disculpa, mostró fotos de su esposo para demostrar que no es el mismo hombre que sale en las fotos con la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fisco.

