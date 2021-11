Esposa de El mencho busca recuperar su INE tras ser detenida en Zapopan

Durante los últimos días el CJNG ha recibido severos golpes en su organización, especialmente tras la detención de Rosalinda González Valencia, la esposa de ‘El mencho’, quien ya ha recibido prisión preventiva.

Tras rumorarse que es una de las piezas clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades han iniciado las investigaciones respecto a su participación, e incluso le fue retirada su credencial de electro tras su detención, por lo que se dijo que solicitó un amparo para recuperarla.

Como te informamos en La Verdad Noticias recientemente, el abogado de Rosalinda González Valencia dijo que la esposa de El mencho no tiene vínculo con el CJNG por lo que podría recuperar su INE si su amparo es autorizado y se comprueba que en efecto no tiene nexos con el cártel.

Esposa de El mencho busca recuperar su credencial de elector

Rosalinda González Valencia perdió su INE tras ser detenida

Cabe mencionar que no es la primera vez que la esposa del mencho es vinculada a sus operaciones, por lo que tras su detención en Zapopan en 2018, su credencial de elector o INE le fue retirada, y tras poco más de tres años no ha podido recuperarla.

De acuerdo a la información recabada, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la petición por medio de dos escritos en el mes de marzo y abril para recuperar su identificación oficial, sin embargo fue hasta el 26 de Juli que la vocal del registro federal electoral notificó al juzgado decimosexto en materia administrativa, civil y del trabajo sobre la demanda de la esposa del mencho para que se le devuelva su INE.

Detención de la esposa del mencho comienza a generar consecuencias

La situación legal de la esposa de el mencho sigue en incógnita

Tras el dictamen de prisión preventiva de Rosalinda González Valencia, la vigilancia de la locación donde estaba aumentó, sin embargo el CJNG ha comenzado a tomar represalias, pues se ha reportado la desaparición de elementos de la Marina desde la detención de la mujer.

Por el momento no se ha confirmado su la INE de la esposa de el mencho le será devuelta, pues hasta el momento continúa detenida, pero no se le han imputado ninguno de los crímenes de los que se le acusa, pues no han hallado evidencias que confirmen su participación con el CJNG como se teorizó.

