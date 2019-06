¿Enojada con El Chapo? Emma Coronel comparte foto disparando un arma

¿Enojada? Emma Coronel comparte foto disparando un arma

Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán compartió en instagram una fotografía en lo que parece un lugar para aprender a disparar armas de fuego, pero esto ¿con qué finalidad?

Todos podríamos pensar que Coronel está enojada o es un mensaje subliminal para algún enemigo o enemiga sin embargo tal vez lo ocupa como pasatiempo para el desestres pues es común que algunas personas llevan a cabo esa actividad en campos de tiro para despejarse.

Emma Coronel disparando arma

Cabe recordar que Emma Coronel afirmó en una entrevista exclusiva para Telemundo que ella no cuenta con redes sociales, sin embargo muchas cuentas de instagram comparten fotos del día a día de la sensual ex reina de belleza.

Tal vez te interese: ¿Narcotunel? Emma Coronel posa en singular túnel en México

¿Cómo obtienen sus fotografías estas cuentas 'FAKE'?

Emma Coronel no abundó sobre el tema pues afirmó en la misma entrevista que ya hay personas rastreando las redes para saber cómo tienen acceso a las instantaneas de la mujer.

Checa la entrevista completa:

La esposa del capo se ha distinguido por mantener un bajo perfil pues afirma que ella no busca ser una figura pública ni mostrar su vida privada, pero al ser la esposa del narco más famoso de México, no puede evitar que cualquier foto cause sensación en las redes sociales.

Lo mismo ocurrió hace poco, pues una de las cuentas de Emma compartió una fotografía en Xochimilco y en poco tiempo la prensa y los fans comenzaron a divulgar que la mujer estaba de vacaciones en la Ciudad de México, sin embargo esto no se ha podido comprobar.