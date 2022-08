Encuentran muerto al ex presidente de Canacintra, estaba semienterrado

El sector empresarial en el estado de Oaxaca está de luto ya que un par de días después de ser reportado como desaparecido, las autoridades encuentran muerto al ex presidente de Canacintra.

Fue la tarde del miércoles 10 de agosto, que se confirmó la muerte de Adalberto Castillo González, reconocido en la entidad por haber sido presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Los medios locales y fuerzas de seguridad informaron que el cuerpo sin vida del empresario fue encontrado semienterrado en el paraje La Galera, en el municipio de Ocotlán de Morelos.

Encuentran muerto al ex presidente de Canacintra

Las autoridades informaron que el cuerpo del empresario presentaba signos de violencia.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron el hallazgo del cadáver, el cual presentaba signos de violencia.

Así mismo, versiones extraoficiales señalan que Adalberto Castillo González había sido víctima de agresiones con arma de fuego, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades locales.

Secuestro del ex presidente de Canacintra

El empresario fue secuestrado el lunes 8 de agosto en la zona residencial de San Felipe del Agua, en la capital oaxaqueña. El martes 9 de agosto elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) aseguraron una camioneta color blanco que estaba abandonada en el paraje Tierra Negra en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la cual viajaba Castillo González. Y la tarde del 10 de agosto en el paraje La Galera, en el municipio de Ocotlán de Morelos, encuentran muerto al ex presidente de Canacintra.

Te puede interesar: El secuestro en México aumentó en enero del 2022

Canacintra lamentó el homicidio del empresario

Luego de confirmarse que encuentran muerto al ex presidente de Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación lamentó los hechos.

Luego que se anunciara que encuentran muerto al ex presidente de Canacintra, dicha Cámara compartió un boletín lamentando y condenando el asesinato de Adalberto Castillo González, donde además señalaron que este tipo de actos son un reflejo de la “impunidad” y la “ausencia de resultados” del gobierno.

“Los industriales condenamos enérgicamente este hecho que lacera a nuestra comunidad y que reiteradamente está siendo violentada en todas las regiones del país con el cobijo de la impunidad y la ausencia de resultados por parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y la paz social”, puede leerse en el comunicado.

Tras conocerse que encuentran muerto al ex presidente de Canacintra, exigieron a las instituciones que el homicidio del empresario y ex presidente de la Cámara no quedara impune y urgieron que se realicen las investigaciones competentes de manera profesional con el objetivo de esclarecer los hechos y castigar a la o las personas responsables.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!