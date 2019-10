Encuentran muerto a Bryan Alexis, de 7 años, en casa de su vecino; Chihuahua

El cuerpo sin vida de Bryan Alexis Osorio Vizcarra, de siete años de edad, fue localizado a 18 horas después de que sus padres lo reportaran como desparecido; el cadáver fue localizado a unos metros de sus casa, dentro de los botes de basura de uno de sus vecinos, de la colonia Encinos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Trascendió que por este caso hay un adolescente detenido, a quien ya investigan.

¿Cómo despareció?

De acuerdo con la ficha de búsqueda que emitieron autoridades de Chihuahua, Bryan fue visto por última el lunes 30 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, después de que saliera de su domicilio con rumbo desconocido.

Encuentran muerto a Bryan Alexis, de 7 años, en casa de su vecino; Chihuahua

El padre del menor contó en entrevista para un medio local que su hijo se encontraba en su casa haciendo tarea en compañía de una tía. “Fuimos a la papelería. Nos tardamos como una hora. Llegué y no vi a nadie. Luego llegó la tía y me dijo que se había quedado haciendo la tarea. Me preocupé porque estaba lloviendo y mi hijo no estaba adentro”, señaló.

Desde ese momento notó que algo estaba raro, pues había dejado sus cuadernos sobre la mesa “como si hubiese salido rápido”, resaltó.

Al pasar las horas y no conocer su paradero, los padres acudieron a la Fiscalía General para reportar la desaparición por lo que se activó la Alerta Amber con ella los protocolos de búsqueda.

Encuentran muerto a Bryan Alexis, de 7 años, en casa de su vecino; Chihuahua

Bryan medía un metro con 20 centímetros, pesaba 30 kilogramos, era de tez trigueña clara, su cabello era lacio y castaño.

Lo encuentran muerto en los botes de basura

Alrededor del mediodía de este martes, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del menor Bryan entre los botes de basura de un vecino, por lo que las autoridades emprendieron las investigaciones para esclarecer el caso.

La Fiscalía General del Estado detalló que el pequeño habría sido asfixiado con una agujeta.

Asimismo, dio a conocer que hay una persona detenida por su presunta responsabilidad en el asesinato del menor, sin embargo, no se aportaron más datos con el propósito de entorpecer las investigaciones.

Te puede interesar: ¡Tragedia! Niño desaparecido es encontrado MUERTO dentro de un tinaco

Después de que se conociera que Bryan Alexis Osorio había muerto, familiares y amigos comenzaron a reunirse en la colonia Encinos en Nuevo Casas Grandes, para velar el cuerpo del menor y exigir justicia a las autoridades de Chihuahua.

Dale CLICK en la estrella de Google News y síguenos