Encuentran muerta a Arisbe, otra mujer reportada como desaparecida en Edomex

Encuentran muerta a otra mujer reportada como desaparecida en Edomex

Una mujer quien desde hace una semana fue reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida en Chimalhuacán; se trata de Arisbe Sánchez Rosas por quien autoridades habían emitido una alerta de búsqueda.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el pasado 7 de julio, la mujer salió de su casa localizada en el barrio Artesanos, en busca de empleo para mantener a sus hijos, sin embargo, aquel día fue el último que los familiares de la mujer de 41 años de edad la vieron con vida.

Solicitaron apoyo para encontrarla

Cuando la mujer no regresó a su casa su familia se alarmó, mediante redes sociales compartieron fotografías para que la población ayude a localizarla, así mismo sus allegados dieron aviso a las autoridades y acudieron a las dependencias de gobierno para solicitar su ayuda.

Los hechos ocurrieron de acuerdo con las autoridades, el pasado domingo 7 de julio; la mujer salió de su casa cerca de las 6:45 de la mañana en busca de trabajo, sin embargo horas más tarde perdieron todo tipo de comunicación con la mujer, y aunque trataron de contactarla mediante llamadas y mensajes de texto a su celular, no recibieron respuesta.

Lamentables noticias llegaron

Luego de una semana complicada la familia de la mujer al fin tuvo conocimiento de su paradero, aunque las noticias no fueron nada agradables, pues su cuerpo fue encontrado sin vida.

Fue mediante redes sociales que los familiares informaron sobre la localización del cuerpo y solicitaron no pedir detalles de lo ocurrido. Aunque allegados a la ahora occisa no brindaron mayor información sobre las condiciones en las que fue encontrada la mujer se sabe que se trató de un crimen y no un accidente, pues la Fiscalía General de Justicia inició la respectiva carpeta de investigación, esto por el delito de feminicidio.

