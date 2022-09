Encuentran el cuerpo de Kevin de 14 años, muestra marcas de violencia

Encuentran el cuerpo de Kevin, muestra marcas de violencia

El cuerpo de un menor fue encontrado la semana pasada por las autoridades de Tijuana, el cadáver pertenece a Kevin Yael González, un pequeño de al menos 14 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de septiembre.

Este martes, elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), confirmaron que su cuerpo fue hallado en la canalización del Río en Tijuana, ante la noticia, familiares y miembros de colectivos quienes mantenían un operativo de búsqueda, lamentaron la muerte del joven.

En una entrevista con medios locales, Erik González padre de la víctima aclaró que el pequeño no vendía gelatinas, como se había comentado anteriormente, por otro lado expresó su dolor: “Es un dolor muy fuerte que la verdad no se lo deseo a nadie, me arrebataron un hijo, que la verdad no se lo deseo a nadie”.

Encuentran el cuerpo de Kevin, muestra marcas de violencia

En un informe detallado de los hechos, al que tuvo acceso La Verdad Noticias, se expresa que el cuerpo del menor, fue encontrado en un lugar cerrado y sin ventilación, en avanzado estado de putrefacción, donde se pudo constatar que presentaba evidencia de haber sido golpeado en repetidas ocasiones.

Pues tenía marcas de violencia a la altura del tórax y el abdomen, que pudieron ser generadas por patadas y puñetazos, situación que lo llevó a la muerte, por otro lado se explicó que no fueron encontradas heridas sexuales, además aún no se tiene determinada la fecha en la que posiblemente se haya registrado su muerte, ya que el estado en el que se encuentra el cuerpo ha dificultado su estudio.

“En este caso fue muy evidente las lesiones que tenía en los órganos”, afirmó Cesar González Vaca, jefe estatal SEMEFO B.C., quien agregó que, si hubiera pasado más tiempo, “los gusanos, los fenómenos de putrefacción”, hubiera complicado determinar la causa.

Familia pide justicia

Piden justicia por el asesinato del menor

Los familiares de Kevin se encuentran realizando los trámites correspondientes para recuperar el cuerpo y poder sepultarlo, por otro lado también exigieron justicia para el esclarecimiento del caso: “queremos que se localice y lleve frente a un juez al responsable del homicidio de mi hijo”, añadieron los padres de la víctima.

