Encuentran cadáver desnudo de mujer; era devorada por perros

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado desnudo y con mordeduras de animales salvajes en la comunidad de San Pedro la hortaliza, en el municipio de Almoloya de Juárez.

Fueron vecinos de la zona quienes encontraron el cuerpo de la mujer, y dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de la policía arribaron al lugar de los hechos para tomar nota de lo ocurrido y confirmar los hechos.

El cuerpo mostraba signos de haber sido devorado por animales salvajes

Cuando autoridades llegaron encontraron a una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien se encontraba tirada sobre la maleza, con varias heridas en el cuerpo provocadas presuntamente por una jauría de animales salvajes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el macabro hallazgo se dio el pasado viernes 13 de septiembre, durante la madrugada, en la avenida Los Pinos.

Al lugar también acudió personal del la fiscal y peritos, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, así como de la recolección de evidencias.

Tenía una herida en la cabeza

El cuerpo de la mujer presentaba una herida en la cabeza, y por la forma en la que se encontró el cuerpo se cree que fue asesinada y luego sus agresores transportaron el cadáver al lugar donde fue encontrado.

Vecinos de la zona que encontraron el cuerpo aseguraron no reconocer a la mujer, por lo que se cree que no vive en la zona, además no llevaba consigo ninguna identificación y su cuerpo estaba desnudo, por lo que hasta el momento su identidad es desconocida.

Luego de realizar los trámites en el lugar de los hechos, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se le realizará la necropsia que corresponde por ley y donde se determinará la causa de su muerte.

