Encuentran a universitaria muerta en su departamento, en Oaxaca

Familiares de la joven Dinorah, de 23 años de edad, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) fue hallada sin vida y avanzado estado de putrefacción en el departamento que rentaba, a casi una semana de haber tenido comunicación con su familia.

Alrededor de las 17:00 horas de ayer sábado, autoridades de seguridad pública fueron alertados sobre el hallazgo de una mujer muertas en un departamento ubicado en la privada de Palmas 104 de la agencia Candiani, Centro, Oaxaca, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al lugar, y al confirmar el reporte procedieron a acordonar el inmueble.

Se tuvo conocimiento que los primos de joven universitaria fueron quienes encontraron el cadáver y reconocieron plenamente que se trataba de Dinorah “N”, oriunda de Puerto Ángel, Pochutla, Oaxaca, quien estudiaba en la Facultad de Derecho de la UABJO y vivía sola en ese departamento.

Señalaron que alrededor de las 15:00 horas del domingo 7 de julio tuvieron comunicación con Dinorah, y por la noche ya no pudieron contactarla, considerando que quizás su celular no tenía buena recepción de señal por lo que ya no volvieron a insistir.

Al pasar los días y no poder contactarla comenzaron a tener sospechas de que algo no andaba bien, por lo que el sábado decidieron ir al departamento de la joven, solicitaron al casero que abriera el departamento y al abrirlo la encontraron en su habitación tirada boca abajo entre un charco de sangre coagulado.

Se dio a conocer que en la habitación no se notaban huellas de violencia, además de que la joven se encontraba totalmente vestida y con zapatillas.

Ante ello, la Fiscalía del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

