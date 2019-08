En busca de familiar desaparecido; llevan días sin saber de él

Lleva más de siete días desaparecido y nadie sabe dónde está, la última vez que se supo de él fue que salió de su casa para ir a trabajar, pero pasó la noche y no regresó a dormir, lo que preocupó a los familiares, quienes comenzaron una búsqueda desesperada.

De acuerdo a la declaración de uno de los familiares, quien no quiso revelar su identidad por seguridad, mencionó que la última vez que vio a su sobrino fue el pasado sábado, cuando salió de su casa para dirigirse a trabajar, sin embargo pasaron las horas y no regresó; de inmediato alertaron a las autoridades.

“Él no se metía en problemas y jamás fue un chico que esté buscando hacer cosas malas, pero llevamos días buscándolo y lo menos que quiero es pensar que le hayan hecho algo, sólo le pido a las autoridades que por favor lo encuentren, temo por su vida”, expresó llorando mientras hablaba.

Añadió que ya fueron con la novia y ella tampoco sabe dónde está, ya que no contesta los mensajes ni mucho menos las llamadas; cabe destacar que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo continúan con la búsqueda.

Por otra parte, hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y tan solo en Cancún el fiscal general, el maestro Óscar Montes de Oca, en entrevista afirmó que hasta el momento hay siete personas desaparecidas, que fueron privadas de su libertad y que no se tiene rastro de ellos.

Detalló que existen más personas desaparecidas, pero en cuestión de desapariciones forzadas sólo hay siete no resueltos; “El número de casos son 7 no resueltos del 2019, hay denuncias que se han presentado pero en su mayoría son ausencias voluntarias que no están consideradas como desapariciones forzadas”, declaró.

Señaló que buscarán mejoras en las áreas de investigación; “el diagnóstico es fortalecer nuestras áreas de investigación para efecto de lograr la pronta búsqueda y localización de las personas que desaparezcan y desde luego poner a disposición de los juzgados a los responsables de estos casos”, concluyó.