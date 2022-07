En Tepito obligan a comerciantes a vender droga, ya no es solo el cobro de piso

Los vendedores sufren cada vez más y es que en Tepito obligan a comerciantes a vender droga, sí, las extorsiones con el cobro de piso ya no es suficiente.

Zeferino, representante de comerciantes en la zona, contó que estaba aterrado cuando uno tras otro, sus compañeros comerciantes le dijeron que los criminales de Tepito les exigen vender las drogas en sus negocios. En caso de negarse, Incendian los locales o los privan de la libertad.

Es así como Zeferino dice que los locatarios cierran sus comercios para no convertirlos en sucursales de los grupos criminales.

“Te sientes impotente por no saber qué responder al compañero. Agachas la cabeza”, confiesa Zeferino.

En Tepito obligan a comerciantes a vender droga

Delincuentes controlan a comerciantes con miedo, porque ahora en Tepito obligan a comerciantes a vender droga.

Los delincuentes controlan a los comerciantes con miedo, es por ello que para salvar sus vidas eligen callar si alguno de ellos recibe la orden de vender droga. “Es una red poderosa y peligrosa. Una empresa de mil cabezas. Si la autoridad tumba una, inmediatamente hay sucesora”, señaló Zeferino.

La Unión Tepito manda en la zona, pero maniobran diversos grupos. Otro con peso es Fuerza Anti Unión. Zeferino dice que no importa el nombre de los delincuentes, lo que aterra son sus armas largas y su poder humano, por eso ahora en Tepito obligan a comerciantes a vender droga.

La información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dice que en Tepito se registraron, entre 2018 y abril pasado, mil 829 denuncias por narcomenudeo en sus dos modalidades: posesión simple y posesión con fines de venta, comercio y suministro.

Los barrios de Tepito y Peralvillo conforman la colonia Morelos, cuyos contornos son el Eje 1 y las avenidas Reforma, Del Trabajo y Canal del Norte.

La incidencia delictiva del narcomenudeo en Tepito es casi igual a la reportada en el mismo periodo por Sinaloa, con mil 872 registros y ahora que en Tepito obligan a comerciantes a vender droga podría expandirse.

“Es delincuencia organizada. Se comunican con radios y teléfonos. Hay halconeo, extorsión. Es la bodega más grande que puedas imaginar de drogas del narcomenudeo”, Zeferino.

Cárteles de Jalisco y Sinaloa, surtidores

Tepito es una zona sin estado, o un estado dentro del estado.

En Tepito obligan a comerciantes a vender droga y es que se considera una isla de delincuencia e impunidad. Es la Central de Abasto de la droga de buena parte de la Ciudad de México.

Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), sostiene que es evidente la incapacidad de los gobiernos de la alcaldía, de la ciudad y federal para combatir el control criminal en el barrio, y que llega hasta el Centro Histórico.

Rodríguez ha efectuado trabajo de campo en la zona y conoce de cerca a los distintos actores y sus operaciones. Por eso sabe que buena parte de las familias que viven ahí se dedican a actividades ilícitas.

“Ya son generaciones. Hombres de 60 o 70 años, sus hijos y nietos”, dice Rodríguez.

La colusión entre autoridades y grupos delictivos del barrio se profundizó porque, declara, algunos integrantes de estas familias son, además, policías en las distintas corporaciones de la ciudad.

El consultor dice que los operadores de Tepito tienen redes de comunicación con los productores de drogas ligados a los cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y, luego, el Cártel de Sinaloa. Lo que da sentido del por qué en Tepito obligan a comerciantes a vender droga.

“La Unión es la cara criminal más visible de Tepito, pero no es la única organización”, Leopoldo Rodríguez Aranda.

Te puede interesar: Cárteles luchan por el control de CDMX, La Unión Tepito solo es una

Narcomenudeo y homicidios

En Tepito obligan a comerciantes a vender droga.

Un hombre contó que es conocido como un diablero que trasladaba cajas con zapatos o bolsas con chamarras de un lado a otro, pero esa mercancía, en realidad, iba repleta de crack, marihuana, chochos y cristal, que es la droga, dice, más vendida desde hace unos años.

“Te sientes protegido. Si te rehúsas, te amenazan para que sigas”, dijo el diablero.

Además señaló haber visto de todo, a niños que cargan sustancias en sus cangureras. A papás que enseñan a sus hijos el negocio del narcomenudeo y un día les anuncian que serán presentados ante los integrantes del grupo criminal.

Extorsiones

No es solo que en Tepito obligan a comerciantes a vender droga, las extorsiones van de la mano, ejemplo de ello es que cinco sujetos armados aparecieron en motonetas en el negocio de alimentos de Dante.

Traían información personal de él y de su familia. Sabían dónde vivían y el monto de sus ganancias diarias. De entrada, exigieron 50 mil pesos y, además, un cobro mensual de 25 mil.

“Santiago” desde el 2020, paga un derecho de piso de 10 mil pesos. “No se denunció. Es impensable. No hay denuncias porque son grupos extremadamente violentos” y aclaro, “Si no pagas, destrozan tu local o recibes una golpiza”, aunado a ello ahora en Tepito obligan a comerciantes a vender droga.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!