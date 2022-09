En Michoacán el CJNG asesina a funcionario a su padre

CJNG asesina a funcionario a su padre. La mañana del 28 de septiembre fueron encontrados los cuerpos sin vida de Omar Daniel Colín, quien era secretario del ayuntamiento de Ocampo y su padre, Juan Colín Vanegas en el municipio de Zitácuaro, Michoacán el miércoles 28 de septiembre.

Los cadáveres estaban al interior de una camioneta color gris, que pertenecía a una de las víctimas, en la comunidad de Zirahuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, La Verdad Noticias pudo averiguar que el vehículo tenía impactos de balas.

Las autoridades dieron a conocer que además de los impactos de bala que tenía la camioneta también se encontró una cartulina firmada por El Barbas del Grupo X, quien es identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego que se diera el reporte sobre un enfrentamiento aproximadamente a las 07:31 horas, los agentes de la Guardia Nacional acudieron al lugar pero al llegar solo estaba el vehículo abandonado y las personas sin vida.

CJNG deja advertencia con dos muertos

Cartulina en la escena del crimen es firmada por El Barbas del Grupo X.

En cuanto al narco mensaje, este estaba escrito con una cartulina de color blanco y decía que las ejecuciones fueron la consecuencia de no pagar cuotas y que a las personas que no paguen les pasará lo mismo: “Eso le va a pasar a todos los que no paguen cuotas. Att: El Barbas Grupo X”.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Omar Daniel Colín anteriormente había sido amenazado por El Barbas, cuyo nombre es William Edwin Rivera Padilla quien también utiliza los alias de El Águila o El X.

Miembros de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudieron al lugar, así como elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) con la finalidad de realizar la necropsia.

Luego que CJNG asesina a funcionario a su padre, la Fiscalía General de Michoacán, confirmó en un comunicado los asesinatos del secretario y su padre y señaló que en la zona se recolectaron los indicios para investigar los crimenes.

