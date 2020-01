En Guadalajara, encuentran cadáver abandonado en carrito de supermercado

Agentes de la Policía Municipal de Guadalajara encontraron este viernes por la mañana un cadáver al interior de un carrito de supermercado dejado a la intemperie en la colonia Centro.

La mañana de este viernes fue localizado un cadáver dentro de un carrito de supermercado en las calles de la colonia Centro en Guadalajara.

Diversos elementos de la Policía Municipal fueron quienes durante un recorrido de vigilancia vieron el carrito de supermercado abandonado en el arroyo vehicular, con un bulto extraño en su interior y bolsas negras de plástico alrededor.

Posteriormente, los oficiales bajaron de su patrulla para revisar el carrito de supermercado y encontraron un cuerpo, aparentemente amarrado. Por las condiciones en las que se encontraba el cadáver no pudieron determinar más características.

Después del hallazgo, acordonaron el lugar para preservar los indicios e hicieron el reporte pertinente al personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense para que se hicieran cargo de las investigaciones del caso y del levantamiento del cadáver.

Hasta el momento no se saben más detalles del caso, ni el motivo del homicidio.

Te puede interesar: Filtran VIDEO de Policías ayudando a sicarios del CJNG en Jalisco

El 6 de marzo de 2018, la Comisaría de Seguridad de Guadalajara dio la siguiente noticia: ocho cuerpos de varones habían sido encontrados en la caja de una camioneta en la colonia Morelos, acompañados de un “mensaje amenazante”.

Aquello fue el preámbulo de la guerra que estaba por desatar el CJNG y el Cártel Nueva Plaza en la metrópoli, una disputa que aún no era de conocimiento público, pero que ya sabía el entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, quien un día después, el 7 de marzo de 2018, emitió una alerta.

“Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar. Lo que sí podemos y estamos obligados y vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo de impedir que esta crisis sacuda nuestra entidad”, señaló Sandoval.

“Es preciso hablarle a la gente con la verdad, hemos contenido, hemos puesto todo nuestro empeño en contener el vendaval de violencia. Sin embargo, la fuerza de la tormenta es tal que no hemos logrado aislarlo de la crisis que sacude a todo el país (…) La situación es crítica y no tiene indicios de mejorar, no demagogia ni falsas promesas”, dijo.

Sin embargo, la punga entre cárteles no ha cesado en Guadalajara, pues los niveles de violencia registrados en la Zona Metropolitana y el interior del estado han aumentado y no parecen tener fin.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana