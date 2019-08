Emma Coronel se enfurece y EXPLOTA, asegura que ella no estaba haciendo “eso” (FOTOS)

Emma Coronel se enfurece y EXPLOTA, asegura que ella no estaba haciendo “eso”

La ex modelos de belleza y esposa del famoso narcotraficante, El Chapo Guzmán, Emma Coronel, se enfureció y explotó contra aquellas personas que se hacen pasar por ella a través de redes sociales para pedir dinero a su nombre con pretextos de ‘obras de caridad’

Fue a través de sus historias de Instagram, en la cuenta “therealemmacoronel” que Emma Coronel, se manifestó en contra de estas peticiones de dinero, pues asegura que son falsas y ella no ha solicitado recaudación de dinero.

Emma Coronel señaló que están recaudando dinero a su nombre

En la historia de Instagram, Emma Coronel compartió una nota del sitio El imparcial, que hace mención a El diario de Nueva York, donde hablan que la esposa de El Chapo, supuestamente inició una campaña para recaudar dinero el cual sería usado a favor de los hijos de inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en la gran redada de Mississippi, donde elementos de seguridad retuvieron a 680 personas.

En las historias compartidas, Emma Coronel comentó que la cuenta “therealemmacoronel_” no es de ella e insistió que es un perfil falso que se hace pasar por ella, así mismo tiempo atrás había señalado que la cuenta de Instagram (@therealemmacoronel) no la maneja ninguno de sus conocidos, pese a ello en dicha cuenta se han publicado fotografías de sus actividades.

Emma Coronel eiteró que la recaudación de fondos para niños migrantes no es real

En una segunda historia de Instagram, Emma Coronel, esposa de El Chapo, señaló que la recaudación de dinero a favor de niños migrantes es falso, y que ella “no está haciendo eso”

Cabe indicar que en dicha cuenta se publican imágenes de Emma Coronel, así como memes e incluso encuestas, sin embargo esta no es la única vez que dicha cuenta a causado controversia, pues hace unas semanas se publicaron fotografías, donde se aseguraba que la esposa de El Chapo, estaba de vacaciones en Venecia, pero este rumor también fue desmentido por otra cuenta de Instagram, además que en las fotografías no salía la ex modelos de belleza, Emma Coronel.

