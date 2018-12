Emma Coronel rompe el silencio sobre AMLO

Emma Coronel platicó en entrevista exclusiva con la prensa de Telemundo. La guapa esposa del 'Chapo' fue cuestionada respecto a lo pensaba de las estrategias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra del narcotráfico.

La ex reina de belleza comentó que mientras los planes de AMLO sean en beneficio de México, ella está de acuerdo.

“No sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país yo encantada con él”, dijo.

“Yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor”, dijo.

Por otra parte Emma aprovechó la entrevista para mostrar su inconformidad con la prensa que invade su privacidad.

"A veces cuando veo las noticias digo: ‘pero qué hay de malo en divertirme, ir a una playa, que me vaya de vacaciones'”, finalizó.

NOTA TREND: FOTOS FUERTES: Rafaguean bar en Reynosa, Tamaulipas; mueren cuatro y diez están graves