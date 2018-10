Emma Coronel rompe el silencio; ¡No soy yo la persona detrás de esas páginas!

Emma Coronel rompió el silencio pues desde hace unas semanas diversos medios de comunicación han manejado notas con respecto a la vida de la esposa del Chapo Guzmán.

Esta situación ha molestado a la guapa ex concursante de belleza pues afirma que son fotografías personales de ella y su hija, las cuales no deberían salir a la luz pública pues ella jamás ha querido exponer su vida.

Emma Coronel pidió respeto para ella y sus hijas.

En la carta dirigida a Imagen Noticias, Emma aclaró que no se hace responsable de lo que las personas puedan postear usurpando su identidad, sin más preámbulos te dejamos la carta escrita por la señora Emma Coronel.

Carta de Emma Coronel a la prensa:

"Quiero aclarar que no tengo redes sociales, que no soy yo la persona detrás de esas páginas. Yo nunca quise estar en esta situación de tener mi vida expuesta, lo cual no es nada agradable, debido a que ya es muy difícil lidiar por la situación en la que me encuentro y todavía tener que exponerme por personas ajenas a mí que están dedicándose a exhibir a nombre mío, mi vida privada en redes sociales ajenas para mí".

¡No soy yo!

"Agradezco sus buenos comentarios, pero aclaro que no soy yo y que no me hago responsable de lo que esta persona o personas puedan contestarles o comentar en esas páginas falsas”.

¡Agradecería evitaran comentarios sobre mis hijas!

"Agradecería a todos en general evitaran comentarios sobre mis hijas, las cuales me preocupa que sean titulares de noticias, lo cual ellas no entienden y las exhiben al dominio público y como para cualquier madre son lo que más me importa. Pido lo mismo que yo siempre he tenido para ustedes, respeto", se lee en la cuarta.

La cuenta falsa tiene más de 200k seguidores

Así fue como la esposa de Joaquín Guzmán Loera, aclaró que ella no está detrás de las diversas cuentas con su nombre. La cuenta que más se había mencionado en las notas sobre Coronel era @EmmaCoronela, en esta cuenta se exhiben 13 fotografías de la guapa mujer, además de fotos de sus pequeñas hijas.

Otra de las imágenes que impactó al público fue la del bautizo de las bebés en donde se muestra a 'El Chapo' como casi nunca lo habíamos visto, en una fiesta familiar y feliz disfrutando el momento.

Foto del bautizo: AQUÍ

Cabe mencionar que hace dos semanas también la familia Guzmán Coronel estuvo en boca de todos pues se filtraron imágenes y video de la fiesta de siete años de las bonitas gemelas con temática de Barby.

Video del cumpleaños de las gemelas: AQUÍ