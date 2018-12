Emma Coronel revela cual sería el mejor regalo para navidad

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló cual sería el mejor regalo que quisiera recibir en navidad, el cual no consiste en lujos, viajes o dinero, pues dijo ser una persona que no sueña grandes cosas.

Emma Coronel fue entrevistada por la televisora Telemundo, y de acuerdo con las entrevistadoras, el objetivo de la misma era para conocerla más como persona, como mamá y como esposa de uno de los narcotraficantes más famosos en territorio mexicano y en el mundo.

Casi para finalizar la entrevista, Emma Coronel, dijo que el mejor regalo que pudiera tener para navidad es que su esposo, “El Chapo” sea declarado inocente del proceso que actualmente enfrenta en la corte federal de Estados Unidos y quede en libertad, para que sus hijas y ella puedan estar reunidos como familia y volver a ser felices.

Asimismo, mencionó que si lo declaran inocente, podrían irse a un lugar del mundo para iniciar una vida tranquila, sin los reflectores de los medios de comunicación, y en donde puedan ser felices como familia.

“Estar tranquila en alguna parte del mundo, para hacer nuestras vidas normales como cualquier persona. No sueño las grandes cosas, solo tranquilidad y felicidad”

La joven esposa de “El Chapo” aprovechó el momento para pedir a la sociedad y medios de comunicación que la vean como una persona normal, a la que le gusta ir a la playa, divertirse, y hacer otras actividades.

Enfatizó que a pesar de todo lo que ha vivido está feliz de la vida que tiene, “del esposo que tengo, de las hijas que tengo, de la familia que me tocó, estoy muy satisfecha por todo. Me ha tocado vivir momentos difíciles, pero dios no te pone en situaciones que no puedas enfrentar, por eso he salido adelante”, finalizó.