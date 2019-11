Emma Coronel revela cómo la conquistó ‘El Chapo’ Guzmán

En una entrevista para la cadena Telemundo, Emma Coronel, la actual esposa de El Chapo Guzmán, reveló detalles acerca de cómo dio inicio su relación sentimental con el ex líder del Cártel de Sinaloa.

"Me inspiró confianza"

Coronel explica que pese a las denuncias en su contra, y la imagen de hombre cruel y sanguinario que rodea a Guzmán Loera, “El Chapo” le inspiró confianza desde la primera vez que lo vio.

Cuenta, además, detalles del día en que conoció a su marido: “estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en medio de la pista, bien coqueto me sonrió”.

Emma se casó con El Chapo luego de haber sido reina de belleza en su pueblo de Sinaloa

Más tarde, asegura la mujer de 29 años, una persona se acercó a ella y le dijo que El Chapo tenía deseos de bailar con ella, a lo que respondió “ah, claro, por supuesto”.

En aquel momento, Emma Coronel tenía solo 17 años, en tanto que “El Chapo” estaba por terminar sus cuarentas.

Tras esa noche de baile, la futura pareja no se encontró sino hasta un año después, el 2 de julio del 2007, en un rancho en el municipio de Canelas, Durango.

Lo enamoró con su plática

La sinaloense admitió que fue enamorándose de El Chapo no debido a grandes regalos lujosos, sino a través de su personalidad.

Emma Coronel estudió Ciencias de la comunicación, y le gusta el periodismo

“Varias ocasiones iba a la casa, yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar.

Luego de su boda con El Chapo en el 2007, cuando ella tenía 18 años de edad, se mudó con él a Culiacán, Sinaloa, en donde terminó la preparatoria y estudió Ciencias de la Comunicación, y asegura que le gusta mucho el periodismo.

