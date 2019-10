Emma Coronel filtra fotos ¡QUE DEJAN VER! su figura en Instagram

La actual esposa del narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se ha mantenido de una manera demasiado reservada desde que el ex líder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua.

Lo anterior hace referencia, a que la ex reina de belleza no ha dado ningún tipo de información sobre la marca de ropa que abrió inspirada en el capo de la droga, así como que tampoco ha querido dar a conocer acerca de su posible y nuevo proyecto en el que se presume también incluye accesorios.

Recordemos que Emma Coronel, estuvo presente en todos las audiencias de “El Chapo” en Nueva York, en donde se dice que se hospedó en un lujoso hotel cercano al lugar; además la mujer del crimen organizado tampoco ha emitido ningún tipo de comentario acerca de la posible apelación de su esposo Guzmán Loera.

Por otro lado, lo poco que se sabe de la ex reina de belleza, es porque de vez en cuando actualiza sus redes sociales, en especial su cuenta oficial de Instagram @therealemmacoronel, en donde constantemente Emma Coronel deja ver su hermosa figura enamorando a sus seguidores, quienes constantemente le recuerdan y reafirman que es demasiado bella sin importar que a los largo de su vida con “El Chapo”se haya hecho algunas mejoras.

Su más reciente fotografía en redes sociales, ha superado más de 10,000 reacciones y aunque como ya se había informado, la ex reina de belleza, asegura que existen cuentas que no son de ella, que aprovechan su cuerpo y cara para ganar seguidores, algo que a ella le enoja demasiado, ya que ponen en juego su intimidad además de difamar y difundir información que en muchas ocasiones no es cierta.

Cabe recordar que en los últimos meses, la esposa de “El Chapo”, también fue sometida a una investigación, ya que también se le puede haber involucrado en alguna actividad ilícita y criminal, sin embargo, ningunas de las autoridades estadounidenses ni mexicanas le han podido encontrar algo que pueda afectar su libertad y felicidad, misma que continuamente se pueden ver reflejadas en redes sociales.

