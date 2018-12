Emma Coronel estalla contra la prensa; ¡no sé qué pasa con ustedes!

“Por Dios… me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme como cualquier persona… no sé qué pasa con ustedes, díganme lo que piensan, ¿qué no soy un ser humano como cualquier otro? A veces cuando veo las noticias digo: ‘pero qué hay de malo en divertirme, ir a una playa, que me vaya de vacaciones'” fueron las palabras de Emma Coronel sobre la información que se ha divulgado sobre su vida privada.

Emma Coronel estalla contra la prensa

La esposa de Joaquín Guzmán Loera platicó en exclusiva con Telemundo sobre los escándalos en los que se ha visto envuelta en los últimos meses, pues los medios de comunicación suelen escribir sobre su vida privada al ser la esposa de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia de México.

"No tengo nada ilícito"

También aprovecho el espacio para aclarar de donde viene el dinero para mantener a su familia.

““Tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar… No tengo nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito. Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo”, dijo Coronel.

Checa la entrevista completa:

NOTA TREND:

Emma Coronel rompe el silencio sobre AMLO