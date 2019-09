Emma Coronel está MUY FELIZ y esta es la razón (FOTO)

Emma Coronel está MUY FELIZ y esta es la razón

Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, se encuentra muy feliz celebrando a Mariel Colón, quien es la abogada de su esposo, ya que la revista New York Magazine publicó un artículo donde hablan de su trabajo.

La información se publicó bajo el titular “The 26 years old defense atoorney whose first two clients were El Chapo and Jeffrey Epstein”, que en español quiere decir, “La abogada de 26 años cuyos dos primeros clientes fueron El Chapo y Jeffrey Epstein”.

Tal y como lo señala el titular, el texto habla de la corta trayectoria que tiene Mariel Colón como abogada a sus 26 años de edad, sin embargo, reconocen que en poco tiempo ha defendido a dos importantes personas, como es ‘El Chapo’ y Jeffrey Epstein, quien es señalado por tráfico de menores en el mundo de élite y conocido como un depredador sexual.

Derivado de la publicación, Emma Coronel subió una historia en su presunta cuenta de Instagram (therealemmacoronel) en la que se ve la publicación de la revista y una foto en la que aparece ella y la abogada de ‘El Chapo’.

“Felicidades a la abogada Mariel Colon Miro por su mención en el New York Magazine, una revista tan prestigiosa. Es un orgullo para las mujeres latinas! (Sic)”, escribió en la historia.

Es importante mencionar que la abogada y Emma Coronel, habrán formado lazos de amistad muy fuertes durante el tiempo que duró el juicio de ‘El Chapo’, incluso desde meses antes, pues los días en que se realizaban las audiencias, las dos llegaban y se retiraban juntas.

Emma Coronel en Instagram

Aunque en varias entrevistas, Emma Coronel ha señalado que no tiene ni ha dado administrar alguna red social, en Instagram apareció una cuenta bajo el nombre de “therealemmacoronel”, en donde se han publicado fotografías exclusivas de lujos y viajes.

En esta cuenta, fue publicado un narco corrido dedicado a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el cual es interpretado y compuesto por el cantante Mario El Cachorro Delgado.

