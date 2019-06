Emma Coronel, esposa del Chapo... ¿Reaparece?; es toda una ‘diosa’ en Instagram

Luego que se difundiera que Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, le había mandando mensaje a un conocido narcotraficante la ex modelo de belleza, se ausentó de las redes sociales.

Emma Coronel decidió borrar todas las imágenes de su cuenta de Instagram, sin embargo sus fans no estuvieron conformes con la decisión, por lo que para no extrañar tanto a la bella mujer, decidieron publicar en una cuenta no oficial, EmmaCoronella, varias imágenes, donde la ex modelo luce su espectacular figura.

Cabe indicar que Emma Coronel, esposa del Chapo, siempre ha comentado que la cuenta de EmmaCoronella, no la maneja o administra nadie cercano a ella, aunque dicha página constantemente comparte imágenes de ella.

La cuenta incluso es tan grande que tiene más de 100 mil seguidores, y cada vez que se publica alguna fotografía de la esposa de “El Chapo”, las redes explotan, pues los seguidores de Emma Coronel simplemente no dejan pasar desapercibida la belleza de la mujer, comentando en su mayoría piropos.

Luego de extrañar a Emma Coronel, sus fans publicaron desde su cuenta no oficial una fotografía, donde la Ex modelos, aparece como toda una “diosa” de Instagram, pues aparece frente una playa posando en bikini.

La imagen sin duda causó furor, pues cuenta con más de 15 mil “Me gustas”. En el pie de la fotografía de la guapa Emma Coronel aparece escrito:

“Para saber quién eres, hay que saber de dónde vienes y después, a dónde vas"

A continuación te presentamos algunas de las fotografías y publicaciones que se han realizado en esta cuenta no oficial, en la mayoría la esposa de “El Chapo” aparece en la playa.>

