Emma Coronel escribe mensaje a un hombre ¡Y no era para El Chapo!

Emma Coronel esposa de El Chapo de nueva cuenta ha dado de qué hablar, pues a través de redes sociales, compartió un video y escribió un mensaje dedicado a un hombre, quien no es El Chapo.

El mensaje fue compartido en Instagram, a traves de la cuenta Therealemmacoronel, el cual se presunta que es la cuenta oficial de la ex reina de belleza y esposa de El Chapo.

La hisotoria de Instagram de Emma Coronel

Emma Coronel en una historia compartió el video de la canción ‘Un corrido pa Joaquín’ dedicada a la sentencia de cadena perpetua que cumple El Chapo en la prisión Supermax de Colorado.

Dicho narcocorrido es interpretado y presuntamente escrito por el cantante Mario “El Cachorro” Delgado, el cual habla sobre lo que ha vivido el ex líder del Cártel de Sinaloa, El Chapo Guzmán.

Fue a través de la red social que Emma Coronel compartió a modo de historia el video de la canción la cual apenas fue estrenada, así mismo en una de las 13 historias, la ex reina de belleza dedicó un mensaje al cantante a quien etiqueta y le escribe “Muy bonito video”.

La canción

La grabación inició con el cantante observando la sentencia de El Chapo mediante los noticieros, así mismo parte de la canción es dedicada a la madre del narcotraficante, y a Emma Coronel, así como a otras personas que “deberías estar tras las rejas” pero que aseguran aunque se encuentran en el gabinete.

Al inicio de la canción El Chapo se despide de su madre, María Consuelo Loera Pérez y del dolor de no volverla a ver.

“Ya me llevan a la cárcel no se si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso si me va a doler”

En la canción indican que El Chapo no le teme a la muerte, así mismo señala que no es una asesino en serie, aunque algunas personas “probaron su furia porque se portaron mal”

