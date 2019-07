Emma Coronel dedica estremecedoras palabras a su esposo ‘El Chapo’ Guzmán

"Cada día pienso en ti y cada noche sueño contigo" fueron las palabras de Emma Coronel que causaron sensación y conmoción en los internautas y los medios de comunicación pues estas reflejan la melancolía que siente la ex reina de belleza.

Y no es para menos, pues en cuestión de días se decidirá si su esposo Joaquín El Chapo Guzmán pasará toda su vida en la cárcel pues lo más probable es que se le dicte cadena perpetua al haber sido declarado culpable de 10 delitos.

Emma Coronel dedica estremecedoras palabras a su esposo ‘El Chapo’ Guzmán

Emma Coronel y Joaquín Guzmán procrearon a dos hermosas niñas, quienes tendrán que crecer sin poder ver todos los días a su padre, situación que debe tener a la mujer estadounidense triste aunque ella ha declarado en entrevistas que sus hijas saben perfectamente la realidad de las cosas y tiene gran comunicación con ellas.

Otro de los puntos que refleja en las entrevistas Emma Coronel es su lado enamorado, pues suele hablar de la cómo conoció al Chapo, como la enamoraba y hasta las canciones que le recuerdan a él.

Emma Coronel dedica estremecedoras palabras a su esposo ‘El Chapo’ Guzmán

No cabe duda que cualquier persona que estuviera en su situación también estaría melancólica, triste y desconsolada pero al haber menores de edad de por medio, la mujer ha demostrado su fortaleza.

Te puede interesar: Hermana de Emma Coronel se niega compartir fotos con sus hermanos porque ¡SON FEOS!

Las palabras de Emma Coronel fueron publicadas en una red social de Instagram, sin embargo no se puede comprobar a ciencia cierta que la mujer controle esas cuentas pues en múltiples entrevistas, la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa ha dicho que no tiene redes sociales y la Policía cibernética se encuentra investigando de donde sacan las fotos de su vida privada.

Emma Coronel dedica estremecedoras palabras a su esposo ‘El Chapo’ Guzmán

¿Crees que Emma Coronel realmente se encuentre triste? Danos tu opinión en los comentarios...

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Más información: EMMA CORONEL