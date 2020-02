Emma Coronel apoya al caso Fátima, pero cubría el abuso de 'El chapo' (FOTO)

El caso Fátima ha conmocionado a todo el país, pues es uno de los crímenes más crueles y despiadados que se han suscitado en este año, causando sensaciones desagradables incluso en personas relacionadas al crimen organizado como Emma Coronel.

Cabe mencionar que hace unas horas se informó de la detención de los dos presuntos responsables del asesinato de la menor, por lo que Emma Coronel también se proclamó en apoyo a los movimientos creados para exigir justicia por Fátima.

Aunque sus seguidores la apoyaron incondicionalmente, su apoyo fue visto como un signo de hipocresía y despertó sospechas, pues muchos recordaron los crímenes que cometió su ex pareja, Joaquín ‘El chapo’ Guzmán Loera.

Emma Coronel apoya el caso Fátima y le llueven las críticas

Con una publicación a través de sus historias de instagram, Emma Coronel se proclamó a favor de castigar el abuso a menores de edad, pues fue una de las miles de personas indignadas por este atroz crimen.

“Yo soy listón verde. Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan #ConLosNiñosNo”, fue el mensaje que Emma Coronel compartió en sus redes sociales con una fotografía de un listón verde.

Aunque muchos estuvieron de acuerdo con ella, muchos expresaron su enojo después de recordar todos los crímenes que cometió el chapo Guzmán, entre ellos el abuso a menores.

El chapo Guzmán y su abuso a menores

Todos sabemos las razones por las que El chapo está en prisión, y aunque no paga una condena por crímenes o asesinato, pues el solo daba las órdenes, se supo que el narcotraficante constantemente abusaba de menores de edad.

De acuerdo con testimonios presentados en el juicio del siglo, el chapo mantenía relaciones sexuales con menores de edad, por las que pagaba una cantidad de 5,000 (no se sabe si pesos o dólares) de quienes abusaba después de drogarlas.

Asimismo se dijo que las menores abusadas por el chapo y sus sicarios eran de aproximadamente 13 años, las cuales eran llevadas a sus ranchos y sus servicios fueron contratados entre 3 y 4 veces por el ex líder del Cártel de Sinaloa.

