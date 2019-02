Emma Coronel aguantaba las lagrimas mientras daban veredicto al Chapo

Medios internacionales afirmaron que mientras el juez declaraba culpable al Chapo Guzmán, su esposa Emma Coronel aguantaba las lagrimas, mientras que Joaquín Guzmán Loera solamente movía la cabeza en negativa.

La defensa del Chapo afirmó que tienen planeado apelar

Por otra parte se dio a conocer que el 25 de junio se llevará a cabo la sentencia.

"El Chapo" de 61 años, ha sido acusado de liderar durante más de tres décadas al temido cartel de Sinaloa.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos en su contra

La periodista de Univisión Noticias que se sentó al lado de Emma Coronel en el juicio afirmó que la ex reina de belleza no estaba llorando y que al brindarle papel para secar sus lagrimas la mujer dijo: "no necesito papeles, porque hoy no voy a llorar".

Confirmó también que Emma se mantuvo serena y cuando se le dijo a Emma, "Lo siento mucho" ella contestó tajantemente "No hay porque lamentarse nadie ha muerto aquí".

Posteriormente El Chapo se tocó el corazón y le dijo adiós a la mujer.