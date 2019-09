Emma Coronel ¡ROMPE EL SILENCIO! y HABLA sobre sus celos hacia Kate del Castillo

Algo ya no es novedad, es el escándalo que Kate del Castillo, Joaquín “El Chapo” y el actor Sean Penn armaran ante los medios de comunicación después de que supuestamente los actores y el ex líder del Cártel de Sinaloa se reunieron hace unos cuantos años para hacer una película biográfica del narcotraficante mexicano.

Sin embargo, la esposa del narco, Emma Coronel, habló sobre la actriz mexicana en una entrevista exclusiva para Telemundo, a la cual llamaron “La Reina del Chapo".

Emma Coronel ¡ROMPE EL SILENCIO! y HABLA sobre sus celos hacia Kate del Castillo

Durante la entrevista con la televisora, la ex reina de belleza dio detalles de algunas cosas de su vida con “El Chapo”, sin embargo, cuando la conductora le preguntó si conocía a Kate del Castillo, la esposa de Guzmán Loera respondió sin titubeos:

“No, nada más la he visto en la tele, le admiro mucho su trabajo”

Emma Coronel también comentó que los supuestos mensajes que se filtraron de la actriz con el capo de Sinaloa no ha sido un motivo para sentirse celosa:

“Para nada, por supuesto que no, en ningún momento he sentido celos de Kate”

Fue ahí cuando la ex reina de belleza reveló que efectivamente el deseo de “El Chapo” era hacer una película sobre su vida, ya que lo que quería era que las personas conocieran al verdadero Joaquín Guzmán y no lo que decían sobre él.

“Desde que yo lo conozco, siempre ha platicado sobre eso... más que nada él quiere contar la versión de los hechos, como son realmente, no como los han puesto”.

Emma Coronel, señaló que ellas no se encontraba de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto el ex líder del Cártel de Sinaloa tenía, ya que asegura que es su vida y el puede decir o no sobre lo que haga con ella.

TE DEJAMOS EL VIDEO DE LA ENTREVISTA AQUÍ:

TE PUEDE INTERESAR: La carta de Kate del Castillo a “El Chapo” que cambió la vida de la actriz para siempre

Recordemos que el proyecto no se pudo concretar, ya que el narcotraficante fue capturado y actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua en una de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Nota Roja

Dale clic en la estrella de google news y síguenos