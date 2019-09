Emma Coronel REVELA detalles de su vida en redes sociales (FOTOS)

La esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán y ex reina de belleza, ha destacado ante los medios de comunicación no solo por su hermosa figura, sino también por su sencilla personalidad, pero sobre todo por su inteligencia.

A través de las redes sociales, en su cuenta oficial de Instagram, Emma Coronel decidió responder unas cuantas preguntas de sus seguidores, no obstante también envió varios saludos y bendiciones para la gente que la apoya en distintas circunstancias y que residen en países como Venezuela, Argentina, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y México.

La esposa de “El Chapo” hizo una dinámica a través de su cuenta oficial, en la que sus seguidores le hacían varias preguntas y ella respondía, uno de las cosas que causó curiosidad es que aunque la ex reina de belleza tiene doble nacionalidad (mexicana y norteamericana), destacó que no le gustaría ir a vivir a Estados Unidos, ya que según ella está enamorada de México.

Emma Coronel, también habló acerca de sus caros lujos, ya que dice tener una preferencia por los perfumes de la marca Dior o Passion, la esposa del narcotraficante mexicano, también señaló que tiene mucha atracción por los labiales de color nude, así como a comprar compulsivamente tenis y zapatillas, y algo que causó sensación es que dijo encantarle los juegos mecánicos del parque de Six Flags.

La compañera de vida de Joaquín Guzmán Loera, también dijo que sus géneros de música favorita son el pop y el reggaeton, y que de sus canciones que se podían calificar como favoritas es la de “Rebota” de Guayana.

Y es que aunque pareciera que la vida de Emma Coronel está rodeada de lujos, la ex reina de belleza, también hizo notar a través de las redes sociales que tiene un gran corazón, ya que asegura que la ropas que sus hijas con el capo sinaloense, la dona a fundaciones que más lo necesitan.

Emma Coronel, mostró también su lado tierno, ya que a muchos de sus seguidores de Instagram les causó conmoción que la belleza del narcotráfico valora mucho la amistad y que disfruta mucho su tiempo a solas, además señaló que para ella su religión es Dios y ama todo lo que lo rodea.

Para sus fans femeninas, la ex reina de belleza, también compartió algunos de los consejos y tips que ella sigue para verse espectacular no solo ante las cámaras, sino todo el tiempo, ya que por algo es una de las mujeres que ha dado de qué hablar.

Y aunque la vemos siempre espectacular con su figura, Emma señaló que le cuesta mucho poder mantener su peso ya que una de las cosas que le gusta es comer.

Cuando se habla de Emma Coronel, se piensa que porque es esposa de “El Chapo” se tiene que encontrar vinculada precisamente al crimen organizado, sin embargo, se ella compartió en su Instagram que es una persona normal, ya que tiene gustos como cualquier otra mujer, entre sus series favoritas se encuentran The Sinner, La Casa de Papel y Club de Cuervos.

Si nos vamos al lado masculino de la esposa del ex líder del Cártel del Sinaloa, Emma Coronel dijo que prefiere sobre todas las cosas a las Chivas que al América, algo que seguramente a muchos hombres les molestara; la ex reina de belleza también habló acerca de la situación actual del medio ambiente:

“Es una tristeza la situación y hay que hacer conciencia en nuestros hijos sobre el tema, ya que ellos son el futuro”.

