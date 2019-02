El tamalero de carne humana; la terrible historia de un asesino en México

2004 - Morelía (Agentes policiales encontraron carne humana en plena cocción en una casa arrendada por un vendedor ambulante de comida)

Tras un reporte al 911 por parte de una llamada anónima, se encontró en una casa rentada por el tamalero, carne humana en plena cocción, en cinco ollas.

El hombre solía vender tamales frente al Hospital Civil de Morelia.

Cuando fue detenido afirmó que descuartizó a un compañero de parranda después de una pelea y que cocinó su carne para "dársela a las ratas".

La policía encontró 200 tamales listos para la venta en la casa, de inmediato estos fueron sometidos a pruebas de laboratorio para determinar qué clase de carne se utilizó en su elaboración.

"El tamalero", de 56 años, confesó que no alcanzó a cocer todo el cuerpo de la víctima porque le faltaron ollas.

Cuando el hombre fue interrogado afirmó que aquellos 200 tamales no eran de humano, sino de pollo y sobre el sujeto asesinado mencionó que lo mató tras una riña.

"Lo maté porque siempre me había molestado. Decía que él era más fuerte que yo y ayer discutimos bajo el influjo del alcohol. Incluso me pegó unas cachetadas y eso me hizo perder la cabeza, por eso agarré un cuchillo y le propiné cuatro heridas de muerte", confesó.