Él quería "Cerrar ciclos" pero también quería matarla: RELACIÓN TÓXICA

Como en todos los casos de violencia en contra de las mujeres, este no es la excepción ya que también despertó el enojo e impotencia de Tequisquiapan en Querétaro, ya que un joven que intentó quitarle la vida a su ex novia, las autoridades decidieron dejarlo en libertad con el pretexto de que la víctima no se murió.

La victima identificada como Danna de 17 años de edad, estudiante de preparatoria, conoció a Alonso “N” de 15 años en la escuela, y como todo amor de escuela, se gustaron y decidieron comenzar una relación, sin embargo, Danna asegura que ella se fue alejando poco a poco del agresor ya que presentaba ciertos patrones de violencia, y fue cuando intentó golpearla que la joven tomó la decisión de terminar la relación.

Aunque la joven intentó todo el tiempo evadir a Alonso, era complicado pues estudiaban en el mismo plantel, lugar donde muchos otros estudiantes le dijeron que joven había lanzado amenazas de muerte en contra de la mujer, sin embargo ella decidió ignorarlo, ya que consideró que no pasaría a más que solo amenazas.

Después de cuatro meses de que la relación de Danna y Alonso terminara, el pasado 22 de julio del año en curso, el joven pidió ver a la víctima con el pretexto de que solo quería cerrar ciclos y que quería ser su amigo, por lo que la joven aceptó, pidiéndole que se vean en casa de la víctima, lugar donde también estaba la abuelita de Danna, así como sus primos de siete y 12 años de edad.

Cuando se encontraban platicando, aproximadamente 10 minutos después de que el joven llegara a la casa de la víctima, sacó una navaja y comenzó a atacar, causándole heridas punzocortantes en varias partes de su cuerpo, lastimándole incluso los pechos y entre las axilas; la menor de edad asegura que el asesor intentó más de una vez degollarla pero ella se defendió en todo momento.

Después de los familiares de la víctima escucharan sus gritos y corrieron a ayudarla el joven escapó del lugar de los hechos, mientras que la abuela de Danna pidió una ambulancia para que la pudieran ayudar, ya que se encontraba bañada de sangre y gritando de dolor.

Los paramédicos trasladaron a la mujer al Hospital General de San Juan del Río, lugar donde fue ingresada de urgencia pues ya había perdido demasiada sangre, lo que la tenia en un estado muy crítico.

Afortunadamente la víctima pudo salir del hospital ya que no se lesionó ningún órgano vital durante el ataque, momento en el que de manera inmediata puso una demanda, varios días después, se le avisó de que el agresor había sido detenido y su caso se puso en las manos del juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes Núm. 2.

Para muchas personas que pensaron que el joven se quedará en prisión debido a que se le acusó de intento de feminicidio, la sorpresa fue grande, ya que lo dejaron en libertad, sin embargo deberá tomar ciertas medidas cautelares, entre ellas: no acercarse a su víctima a más de 100 metros de distancia.

