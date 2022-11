El primo de Lupita “Calcetitas rojas” fue enterrado en su propia casa

Un extraordinario caso de horror se registra en el Estado de México, dos primos, Lupita “Calcetitas rojas” y Carlos, son asesinados por sus madres, la primera en 2017 y el segundo en 2022.

La Verdad Noticias da a conocer que durante la tarde de este viernes 11 de noviembre del presente año el cuerpo del menor, Carlos, fue encontrado dentro de su casa en Chimalhuacán.

Este niño era primo de la menor asesinada en 2017 y la cual fue comúnmente identificada como “Calcetitas rojas”.

¿Qué pasó con Lupita “Calcetitas rojas”?

En 2017 los vecinos de Nezahualcóyotl encontraron a una menor semidesnuda de unos 5 años aproximadamente.

Era la mañana del 18 de marzo de 2017, cuando vecinos de la colonia El Sol en Nezahualcóyotl descubrieron el cuerpo semidesnudo de una niña de unos 5 años de edad, en un terreno baldío en la avenida Bordo Xochiaca y Virgen del Camino.

De acuerdo a las investigaciones, la madre y el padrastro mantuvieron a la menor sin vida en la vivienda durante un día hasta que la abandonaron en el Bordo de Xochiaca, donde fue localizada.

La menor estuvo por nueve meses sin ser identificada y era conocida como la niña de las "calcetitas rojas" debido a que tenía prendas de ese color cuando fue encontrado su cuerpo.

Descripción de “Calcetitas rojas”

Pequeña: 95 centímetros

Sudadera verde

Abajo, playera lila con un hada de Disney.

Desnuda de la cintura para abajo

Usaba solo calcetitas rojas

Fue encontrada con las piernas desparramadas, llena de tierra, lastimada, muy lastimada en el área genital, a un lado su cobijita de bebé, su pantalón, su pantaletita blanca con amarillo. Además el cuerpo de la menor presentaba marcas de mordidas en el lado derecho de su torso, fue violada y golpeada.

Fueron amigos y conocidos expertos quienes ayudaron a crear un dibujo de cómo se debió haber visto la niña con vida. Pero la clave para descubrir su identidad y resolver el caso fue un hombre que identificó su retrato en televisión.

Otras que fueron clave, son las tías, así mismo, la madre del padrastro acudió al DIF a denunciar que la pareja de este golpeó a la niña, pero el personal nunca acudió al domicilio.

Luego, la activista Frida Guerrera, como se hace llamar, fue la primera persona en difundir el caso de asesinato y quien ha dado seguimiento y acompañamiento a las tías y abuela de Lupita.

Identifican a los asesinos de “Calcetitas rojas”

La madre y el padrastro fueron detenidos por el posible asesinado de “Calcetitas rojas”

Tras varios meses de investigaciones, la madre y el padrastro de la "niña de las calcetas rojas" fueron detenidos por su posible participación en el asesinato de la menor, hecho que confirmó el fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

Y es que las investigaciones revelaron que ambos golpearon a la pequeña hasta dejarla inconsciente por no avisar que quería ir al baño.

Identifican a “Calcetitas rojas”

Tras nueve meses por fin se supo el nombre de “Calcetitas rojas”, se llamaba Lupita.

La niña de las “calcetitas rojas” se llamaba Lupita, pero su historia es tan horrible desde el inicio que nunca fue registrada. De hecho el hombre que la identificó le dijo a las autoridades del Estado de México que la niña vivió con él y su familia por unas semanas, ya que su mamá, de quien dijo es una adicta, se la “regaló”.

En ese momento el hombre pensó que era una broma pero no fue así, no volvió aquel día por ella, y cuando lo hizo le dijo que si quería quedarse con ella le debía dar 20 mil pesos, pero al no dárselo la madre de Lupita se la volvió a llevar, desgraciadamente la menor apareció muerta unas semanas después.

Vinculan a proceso a culpables

La madre y el padrastro de Lupita fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, nueve meses después del crimen, ahí un juez determinaría su situación jurídica por el delito de feminicidio.

El juez del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl sentenció a 88 años de cárcel a su madre y a su padrastro.

En la audiencia, el impartidor de justicia consideró que existen los elementos para considerar que Pablo “N” y Yadira “N” son los responsables de la muerte. Por lo que además de la sentencia les impuso multas por 449 mil 115 pesos y de 165 mil 323 pesos por reparación del daño.

El juez del Distrito Judicial ordenó al Registro Civil que la niña sea registrada como Guadalupe Medina Pichardo, porque sus padres nunca la llevaron ante esa instancia para reconocerla de manera oficial.

Mientras que sus tres hermanos tendrán que ser apoyados por las autoridades para que puedan tener una educación, desde nivel básico hasta superior, determinó el magistrado.

Aparece muerto el primo de “Calcetitas rojas”

En 2022, el cuerpo del primo de Lupita apareció enterrado en el patio de su propia casa.

El primo de Lupita fue hallado muerto y enterrado en la terracería de su propia casa ubicada en Chimalhuacán, el menor fue identificado como Carlos Antonio de cinco años de edad.

El menor fue reportado como desaparecido el 9 de noviembre luego que su madre dijera que al salir por el pan en la calle ingenieros colonia Xochiaca, en el municipio de Chimalhuacán, unos sujetos que bajaron de un carro sin placas la golpearon y le arrebataron al niño, a quien subieron al vehículo y huyeron.

Por ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desconoce la causa de muerte, ya que es necesario realizar la necropsia; sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los propios padres admitieron haberle quitado la vida. Carlitos era el primo de “Calcetitas rojas”.

