"El mencho" envía contundente mensaje,"la guerra es entre nosotros"

Tras el brutal asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guia de turistas en en Chihuahua a finales del pasado mes de junio, autoridades y mexicanos han condenado fuertemenete los hechos, pidiendo que la violencia cese.

Ante este hecho, un video que se le atribuye a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, apareció en redes sociales, para comunicar un mensaje directo por parte de su líder Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, en el que piden a sus contrincantes directos no meterse con personas inocentes.

En el video, se puede observar a varios hombres uniformados, con equipos tácticos similares a los de la Marina de México, fuertemente armados con escopetas y metralletas de alto impacto en posición de ataque y con los rostros cubiertos.

El mensaje del CJNG

Buscan no agredir a la ciudadanía inocente

En el mensaje que envió “El mencho”, pide protección para los maestros y maestras, médicos, enfermeros, enfermeras, pastores y sacerdotes critianos, pero en especial a los católicos, pues asegura que su cártel no se mete con las religiones, asimismo recalcó que la guerra es directa contra los demás cárteles y no con la ciudadanía en general

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter“,“Nosotros somos gente con la gente”, agregó el hombre, de acuerdo con la fuente consultada por La Verdad Noticias.

Analizan el material de vídeo

En un esfuerzo por aclarar la veracidad del vídeo, un funcionario de prensa de la fiscalía federal indicó que las autoridades estaban analizando las imágenes, ya que no han identificado si la voz en el video pertenece al líder del CJNG, quien es buscado por las autoridades estadounidenses que a su vez han fijado una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Oseguera, capo que ha extendido su imperio criminal a los cinco continentes y enemigo directo del Chapo Guzmán.

