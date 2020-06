El marro ejecuta a ex candidato de Morena que le envió una carta en Guanajuato

José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como ‘El marro’ se ha convertido en el narcotraficante del que todos hablan en México, esto después de las últimas actividades del cártel de Santa Rosa de Lima en los últimos días en Guanajuato.

Tras esto, algunos funcionarios, como Joel Negrete, ex candidato de Morena, le escribió una carta a el marro pidiéndole que pare la violencia, algo que aparentemente no le pareció, ya que el político fue ejecutado hace unas horas

El pasado sábado 20 de junio las autoridades arrestaron a más de 30 personas de este grupo en Guanajuato, entre los que se encontraban familiares de el marro, incluida su madre, por lo que amenazó con incrementar la violencia.

La comunidad de Abasolo en Guanajuato se tiñó de rojo con la ejecución del político Joel Negrete Barrera, conocido por ser un candidato de morena, y quien se supo, le escribió una carta a el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

De acuerdo a informes de las autoridades, la ejecución tuvo lugar durante la tarde del pasado miércoles, cuando el ex candidato de Morena se encontraba en el interior de un establecimiento y fue sorprendido por sicarios del marro.

El hecho ha conmocionado a la comunidad política, pues varios funcionarios han expresado sus condolencias por el hecho, ya que se reveló que la carta que escribió el funcionario no tenía ningún tipo de amenaza, sino que era una solicitud pacífica.

Joel Negrete fue ejecutado por pedir paz

En la carta el ex candidato de morena expresó que los cambios en las autoridades corruptas en el estado de Guanajuato no es culpa de los pobladores, invitando al marro a no atacar a los inocentes que nada tienen qué ver con la situación.

Asimismo dijo que él al igual que los guanajuatenses, tienen hermanos, hermanas, madres, esposa e hijos, algo que pudo tocar una fibra sensible de el marro después de que su madre fue detenida por las autoridades.

Por el momento no se ha realizado ninguna detención tras la ejecución de Joel Negrete a solo un día de escribir la carta, pues solo se sabe que sicarios llegaron a bordo de un automóvil y abrieron fuego contra él asesinándolo en el lugar.

Con información de Milenio.