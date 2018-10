El hombre que se convertía en gato en Cancún; casi mata a su víctima

Ángel Balán_ Especial de terror

¿Te has encontrado alguna vez a un animal, ya sea un perro o un gato o un ave e que te hace sentir que te entiende? Pues puede tratarse de un brujo que esté enamorado de ti y aún no lo sabes.

Esta historia sucedió en Cancún, una joven trabajadora de un hotel en la ciudad, vivía en los alrededores del Parque de las Palapas, ella recientemente había terminado una relación y se sentía un poco sola, un día salió de su casa con rumbo a la tienda de 24 horas, y un gato de color negro la siguió y esperó, aunque en ese momento no se imaginó lo que pasaría más adelante.

Un gato misterioso llegó a su vida

“El gato era especial, sentía que me entendía, siempre que volvía del trabajo después de las seis de la tarde, el ya estaba afuera de mi casa esperando, no era molestoso, me seguía por todos lados, a la tienda, a la lavandería, a la farmacia, siempre estaba allí, se dejaba cargar y le gustaba dormir conmigo, lo extraño es que siempre al despertar ya no lo encontraba”, mencionó la chica mientras relataba la historia.

Al cabo de unos días el ver el gato se hacia frecuente, al igual que las pesadillas, pero esto no podría relacionarlo aun la joven quien fuera victima de uno de los brujos o xmenes de la región.

Pesadillas y terror

“El gato estaba siempre conmigo, a un lado de mi, simplemente en la noche comencé a tener pesadillas, eran sueños vívidos que en verdad me aterraban, pues veía a un hombre delgado de estatura media y tez morena, con características y rasgos peninsulares, el hombre siempre me perseguía y yo sentía miedo”, comentó la joven.

El hecho aterrador estaba por presentarse y fue gracias a la dueña de la lavandería que ella se daría cuenta, esto por pura casualidad.

El gato negro no era lo que ella pensaba...

“Yo hacía todo en las tardes, pero después de un tiempo me había sentido mal sin ánimos, sin energía, creía que era por el desgaste del trabajo así que pedí dos días, fui al médico para que me recetara vitaminas y de regreso aproveché para recoger mi ropa, la dueña me preguntó por mi novio que venia conmigo siempre en las noches, yo le respondí que desde hace tres meses había venido sola, a lo que me dijo que ella había visto a un hombre, que coincidía la descripción con el de mis pesadillas”.

La única solución fue cambiarse de casa y dejar a aquel ‘gato’ que al parecer no era lo que aparentaba pues una señora que hace limpias se lo dijo.

"Me dejó helada..."

“Fui a que me leyeran las cartas, a que me hicieran una limpia, a la iglesia, hasta que di con un yerbatera que dijo venia del sur del estado, ella hablaba lengua maya y me dijo algo que me dejó helada”.

Al parecer se trataba posiblemente de un brujo que cambiaba de forma para estar cerca de ella.

Huay-mis

“Es un huay-mis, es un brujo que toma la forma de un gato para estar contigo, te roba tu fuerza y te debilitará, de milagro no estás muerta, tal vez porque le gustas, está enamorado de ti”, después de estas aterradoras palabras, la xmen o hierbatera, le hizo una limpia y le recomendó alejarse de ese lugar.