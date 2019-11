El “hobby” de El Mencho por el cual está dispuesto a pagar 2 millones de pesos

Durante mucho tiempo El Mencho, líder del CJNG, ha mantenido un perfil bajo, alejado de los grandes lujos y riquezas, sin embargo pese a que son pocos los datos personales que se conocen de El Mencho lo cierto es que no ha podido ocultar uno de sus mayores pasatiempos, el cual disfruta tanto que no le importa pagar millones de pesos.

Personas cercanas al líder del CJNG han dado a conocer que en una ocasión llegó a apostar hasta 2 millones de pesos para poder disfrutar, pero ¿cual este pasatiempo tan costoso?

El pasatiempo de El Mencho

Se trata de la pelea de gallos, se ha dicho que cuando El Mencho no era fuertemente buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, al narcotraficante le gustaba it a los palenques, en donde podía gastar no miles de pesos, sino hasta millones.

El Mencho solía ir a los palenques donde apostaba dinero, incluso tabiques de cocaína y crystal, las apuestas parecen no tener límites, pues uno de los hombre de confianza de El Mencho narró que en una pelea el líder del CJNG llegó a apostar 2 millones de pesos a uno de sus gallos, y aunque parecería e¡una gran suma de dinero esto no afectó la economía de El Mencho, quien al parecer no escatimaba en gastos con tal de divertirse.

Los gallos favoritos de El Mencho

Pero el líder del CJNG no apostaba por cualquier gallo, se dice que los gallos que utilizaba El Mencho y por los cuales apostaban era traídos desde Morelos, pues los animales de dicha región suelen ser conocidos por ser “finos y ganadores”

Y justamente es por este pasatiempo que El Mencho ha sido apodado “El Seños de los Gallos” o “El Gallero” por su gran pasión que tiene ante este tipo de peleas y sus apuestas.

