El guante sádico que desgarraba partes íntimas de mujeres detenidas en Tabasco

¡Guante les cortaba los genitales!; "Me desgarró la vagina"

El Universal publicó el día de hoy en su portal web una nota sobre un terrible crimen que involucraba un guante para violar mujeres. El sádico artefacto provocaba que las mujeres desearan la muerte, pues el dolor era insoportable.

Los indignantes hechos ocurrieron en Tabasco en el año 2011 cuando las tres personas fueron detenidas.

Guante les cortaba los genitales

Fueron detenidos por comandos

Korina, Denise y Charly fueron tres víctimas de la aberrante tortura sexual que ocurría en el estado antes mencionado. Las mujeres afirmaron que tras ser vendadas de los ojos con su misma ropa, sintieron que un objeto rasposo las tocaba y rasgaba sus genitales.

Las víctimas también fueron insultadas por sus preferencias sexuales.

A Korina y Denise las detuvo un comando de hombres mientras que a Charly, un hombre trans, lo detuvo una persona vestida como marino.

"Ahorita les vamos a enseñar"

“Encima de todo, hija de tu puta madre, delincuente y machorra, lesbiana, pero ahorita les vamos a enseñar lo que es la verga”, le dijo a Korina uno de esos hombres, al darse cuenta que en el mismo vehículo iba su novia, Denise.

“Bajaron su mano y no sé qué tenían en sus guantes, cortaba horrible, fue cuando me penetró pero sentí que me cortó, me desgarró por dentro, sentía mojado, feo, feo, feo, empecé a decir ‘mátenme’”, narró Korina.

Después de más de 24 horas, las tres víctimas fueron encarceladas en prisiones al norte del país. En promedio, pasaron 5 años presos por delitos asociados al narcotráfico que nunca se comprobaron.

Autor: Melissa Amezcua/ El Universal