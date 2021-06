El día que conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo, lo que debes saber

En octubre del 2017 Netflix lanzó la serie documental “El día que conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo” la cual deja ver el encuentro que tuvo la actriz y Sean Penn con el narcotraficante que en ese entonces era el más buscado del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En su momento este encuentro causó gran revuelo, provocando incluso que la actriz mexicana no pudiera regresar al país, pues se inició una investigación en su contra, mientras que el actor Sean Penn disfrutaba de la fama con una entrevista del momento publicada en Rolling Stone.

Fue así que mientras Penn se salía con la suya con críticas menores, los medios de comunicación mexicanos insinuaron, entre otras cosas, que Castillo tuvo un romance con Guzmán e incluso quedó embarazada de su hijo. Además el gobierno de Enrique Peña Nieto inició una investigación sobre los acuerdos de lavado de dinero que supuestamente Castillo tenía con Guzmán.

El gobierno sospechaba que el narcotraficante El Chapo Guzmán estaba financiando su propia película biográfica que Castillo había acordado respaldar además de financiar su negocio de tequila. Durante un año y medio, Castillo fue condenada al ostracismo en su país. Por ello en la serie “El día que conocí al Chapo”, ella cuenta su versión de los hechos.

Cabe indicar que esta serie documental también la podemos encontrar bajo el nombre “Cuando conocí al Chapo”

¿De qué trata “Cuando conocí al Chapó”?

En “El día que conocí al Chapo” Kate narra su versión del encuentro

La serie documental “El día que conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo” analiza cómo la vida de Castillo como estrella de telenovela mexicana cambió de la noche a la mañana cuando tuvo la oportunidad de tener un encuentro con El Chapo Guzmán.

Cabe indicar que meses después de que Castillo y Sean Penn conocieron a Guzmán el capo finalmente fue arrestado. Y de repente, la reunión secreta de Castillo y Penn con Guzmán dejó de ser un secreto. Del Castillo asegura que Sean la traicionó, arriesgó su vida y reveló la ubicación de El Chapo.

Esta historia inició luego que Kate del Castillo desatara una tormenta en redes sociales, pues entre admitir que no era religiosa y hablar de amor, se dirigió a El Chapo en twitter y le pidió que "se ocupara del amor, de las cosas buenas". Luego tuiteó: “Hoy creo más en el Chapo Guzmán [que en] el gobierno que me esconde verdades dolorosas, que esconden la cura para el cáncer, el sida, etc., para su propio beneficio y riqueza”.

Fue debido a este tuit que los hombres del Chapo se pusieron en contacto con Kate para que lo ayudaran a crear una película sobre su vida, dando inicio a lo que sería un infierno para la actriz.

La mayor parte del documental “El día que conocí al Chapo” trata de mostrar las secuelas desordenadas de este mensaje de Twitter. La serie detalla cómo Castillo se convirtió en una fuente de controversia nacional, las amenazas que se hicieron contra su vida y, finalmente, analiza el momento en que Castillo fue contactado por los abogados de El Chapo.

La serie documental también revela exactamente cómo Castillo llegó a asegurar los derechos de vida de El Chapo para una película y narra la fatídica entrevista en persona con el actor Sean Penn que algunos han especulado que llevó a la recaptura de El Chapo.

"El día que conocí al Chapo" hace un excelente trabajo combinando la frivolidad de la celebridad con los horrores que enfrenta el México moderno. A nivel superficial, la idea de que una estrella de telenovela pueda ayudar con la captura de uno de los líderes de cárteles más notorios de todos los tiempos suena como la premisa de una mala película. Pero al final de la serie documental, comienza a tener mucho más sentido.

¿Cuál es la película que hizo Kate del Castillo del Chapo?

Kate decidió no hacer la película bibliográfica de El Chapo

Si bien El Chapo Guzmán firmó los derechos de su vida y se los otorgó a Kate del Castillo para que hiciera una película bibliográfica del narcotraficante, lo cierto es que tras las investigaciones en su contra y todas las represalias que tuvo por el encuentro, Kate decidió no realizar la película, en cambio optó por hacer la serie “El día que conocí al Chapo” donde cuenta cómo vivió aquella reunión.

Sin embargo, dos años después de la reunión, la cual se llevó a cabo el 2 y 3 de octubre del 2015, Kate regresó con una segunda temporada de la serie La Reina del Sur, con una mayor experiencia, pues ya había conocido al que en aquel entonces era el narcotraficante más poderoso de México y el mundo.

¿Cuántas temporadas tiene El día que conocí al Chapo?

La serie de Netflix consta de tres episodios

La serie de Netflix “El día que conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo” solo tiene una temporada y consta de tres episodios, los cuales fueron lanzados el 20 de octubre del 2017:

Destinados a reunirse:

Kate del Castillo reflexiona sobre sus controvertidos tuits sobre El Chapo, que la llevaron a adquirir los derechos sobre la historia de su vida.

Cara a cara:

Kate y Sean Penn viajan para encontrarse con El Chapo en un lugar secreto de México, donde una discusión sobre la realización de una película da un giro repentino e impactante.

Las consecuencias:

Después de la captura de El Chapo, Kate se convierte en el centro de atención internacional, donde se siente traicionada y temerosa del gobierno mexicano.

La serie “El día que conocí al Chapo” es la oportunidad de Kate del Castillo para plasmar su versión de los hechos, lo que vivió desde aquel controversial tuit, su encuentro con el narcotraficante y las represalias que esto tuvo en su vida.

