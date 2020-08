'El azul' amenaza con video al CJNG y afirma que Guanajuato le pertenece al CSRL

La detención de José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como ‘El marro’, fue uno de los golpes más fuertes al narcotráfico de este año, ya que el cártel de Santa Rosa de Lima se quedó sin su líder.

Asimismo, otros grupos como el CJNG han llegado a la zona para apoderarse del territorio, por lo que los sicarios remanentes del CSRL enviaron un video a el mencho, donde ‘El azul’, lo amenazaba y afirmaba que Guanajuato les pertenece.

A pesar de la detención de el marro, la inseguridad y violencia en el estado de Guanajuato no dejan de aumentar, pues las ejecuciones, robos, secuestros, etc no han parado desde hace semanas.

CJNG es amenazado por sicarios del CSRL

En un video difundido por la cuenta de Twitter identificada como @alertacodigored, se puede ver a un comando armado perteneciente al cártel de Santa de Lima que continua operando en Guanajuato.

Comandados por ‘El azul’, el grupo lanza una amenaza para el CJNG, grupo criminal que aprovechó la detención del marro para apoderarse de su territorio, cosa que los sicarios del CSRL no permitirán ante la ausencia de su líder.

En el material audiovisual, el comandante azul también amenaza a los ‘chapulines’ que faciliten la entrada del CJNG en Guanajuato, asegurando que de ser descubiertos serán ejecutados y correrán con la misma suerte que los ‘Jaliscos’.

Cártel de Santa Rosa de Lima es debilitado

A pesar de la violenta amenaza, en redes sociales comentaron que no tuvo potencia debido al armamento que portaban los sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima en el video, el cual se veía bastante débil en comparación a lo que posee el CJNG.

Cabe mencionar que el CJNG ha demostrado tener armamento de grado militar, además de peligrosas innovaciones como drones cargados con C4 que incluso los han catalogado de terroristas y fácilmente podrían acabar con lo que queda del cártel del marro.

Video: @alertacodigored