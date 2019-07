El VIDEO de Caro Quintero bailando que se volvió VIRAL

Rafael Caro Quintero siempre se distinguió por su sentido del humor y por su amor por las fiestas, incluso se dice que durante su estadía en la cárcel, realizaba reuniones que duraban más de 12 horas.

VIDEO VIRAL

La banda, el alcohol y drogas varias eran distinción de sus fiestas, por lo que en el año 2016 se filtró un video en donde un hombre mayor con características físicas muy parecidas a las de Caro Quintero se encuentra bailando al ritmo de la banda.

La grabación que se encuentra en Youtube está títulada como Caro Quintero Fiesta Privada sin embargo muchas personas dudan de la veracidad de dicho video, pues presuntamente el famoso narco es más alto que el hombre que se muestra en dicho contenido en la red.

VIDEO: Caro Quintero bailando

Sin más preámbulos te dejaremos el video aquí abajo para que tu personalmente juzgues si se trata del famoso Rafael Caro Quintero o solo de un hombre con gran parecido, deja en los comentarios tu opinión.

Estos son algunos de los comentarios de la gente en Youtube, la mayoría opina que no se parece a Caro Quintero por la altura y por la forma de sus dientes, sin embargo esto hasta el momento es un misterio.

"JAJAJAJAJAJA no es el patrón, pero me hizo reír"

"Aun que no sea don Rafael me cayó bien el viejo"

"No es pero lo podemos 'catafixiar' por Caro Quintero y dárselo a los gringos y que dejen en paz al R1"

"JA JA JA JA JA Como me divertí, pero ¿quién es este amigo? al Señor Quintero no le gustan los videos ni fotos. Pero está bien chido el video se me quitó el sueño porque se parece a mi tío junior."

