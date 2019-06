‘El Mencho’, líder del CJNG aparece en la revista Rolling Stone

La revista estadounidense Rolling Stone dedicó un espacio a Demesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien describió como un fantasma por el hecho de que no muchas personas lo conocen.

El artículo, publicado el 11 de julio de 2017, está basado en registros de inteligencia y testimonios de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que le han seguido los pasos a Oseguera. En éste cuentan sus origines en el estado de Michoacán, su paso por estados Unidos y por la Policía de Tomatlán.

‘El Mencho’, líder del CJNG aparece en la revista Rolling Stone

Además el momento cuenta cómo fue su ascenso en el crimen organizado hasta convertirse en unos de narcotraficantes más peligrosos para la República Mexicana al igual que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Debido a esta comparación, menciona el artículo, ‘El Mencho’ comenzó que pelear por las plazas que dominaba ‘El Chapo’ con el único objetivo de convertirse en el narcotraficante más poderoso de México. Esta lucha persiste hasta fecha.

‘El Mencho’, un fantasma

La revista Rolling Stone describe a ‘El Mencho’ como un fantasma debido a que muy poca gente lo conoce, en compasión de ‘El Chapo’ quien es conocido por muchas personas.

"En más de 25 años de trabajo en México, te encontrarías con chicos que han conocido a ‘El Chapo’, que hablarían de él. Pero con ‘El Mencho’ no escuchas eso, es un fantasma", dijo un integrante de la DEA en el artículo.

‘El Mencho’, líder del CJNG aparece en la revista Rolling Stone

Y a pesar de que lidera un cártel bástate sangriento, sabe esconderse de las autoridades, señala el artículo, siendo en 2015 cuando buscó a uniformados en Ocotlán, San Sebastián del Oeste y Villa Purificación.

En 2016, autoridades estadounidenses contabilizaron 20 mil muertes relacionadas por el crimen organizado, adjudicando la tercera parte de estos homicidios al CJNG. “Hemos visto que México se está volviendo muy violento y las autoridades se lo atribuyen a ‘El Mencho’”, señalan.

Secuestró a los hijos de ‘El chapo

El articulo también habla sobre el secuestro de los hijos de ‘El chapo’, donde se alude el plagio por la invasión en Puerto Vallarta, Jalisco, terreno dominado por el CJNG y su grupo financiero denominado como los Cuinis.

‘El Mencho’, líder del CJNG aparece en la revista Rolling Stone

El narcotraficante que no esperaban

El texto detalla que ‘El Mencho’ creció a la sombra de "El Chapo", pues mientras el Joaquín lideraba los reflectores, Nemesio Oseguera obtenía mayor dominio en diversos estados, al grado de controlar el tráfico de drogas en el País e, incluso, las corporaciones policiacas.

"No nos acercamos a Mencho, no obtuvimos ninguna fuente, no tuvimos ninguna escucha telefónica. Sabíamos que teníamos a este gran jugador, este narco a la alza, pero no teníamos a nadie dentro para investigarlo", aseguró un agente consultado por la revista.

Con información de Rolling Stone

‘El Mencho’, líder del CJNG aparece en la revista Rolling Stone