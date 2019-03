'El Marro' reta a 'El Mencho', líder del CJNG, a otro enfrentamiento armado

A través de un mensaje viralizado en redes sociales, presuntamente de la autoría de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, se reta a Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, a otro enfrentamiento armado, como los registrados en el estado de Guanajuato.

Desde hace unos días, esta entidad se ha convertido en un campo de guerra para los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderados por ‘El Mencho’ y ‘El Marro’, respectivamente, que ha dejado decenas de personas asesinadas y más heridas.

Te puede interesar: Filtran video de víctimas de balacera en Av. Bonampak

Sin embargo, pareciera que estos enfrentamientos no son suficientes, ya que presuntamente ‘El Marro’ ha retado a ‘El Mencho’ a medir sus fuerzas en otros enfrentamientos.

“Que les digo pinches mugrosos, no que muy vergas, sálganse a los vergasos, no que muy cabrones pinches correlonas, donde están, no que muy topones (…) aquí pura gente de su papá y amo (MARRO) Aquí andamos y no nos vamos. A la orden para el desorden” se lee en el mensaje que ha circulado en redes sociales.